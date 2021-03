Elettra Lamborghini positiva al Coronavirus: “Ora sono la Covid Queen” (video)

1

Elettra Lamborghini è risultata positiva al Covid-19. La giovane cantante salterà le prime puntate della nuova edizione dell’Isola dei Famosi (in partenza lunedì 15 marzo 2021) per guarire dalla malattia e rispettare scrupolosamente i protocolli.

Su Instagram, con la solita ironia, la neo opinionista del programma di Canale 5, condotto da Ilary Blasi, ha raccontato, per la prima volta, come sono andate le cose:

Sono costretta a stare a casa, questo è il mio cane che non mi sopporta più perché ovviamente non mi si può avvicinare. Fino a poco fa ero Twerking Queen, ora sono Covid Queen. Ringrazio il Signore perché sto bene, c’è gente che purtroppo è finita in ospedale. Mettete la mascherina, vi prego! Se no lo prendiamo tutti e non ne usciamo più.

L’interprete bolognese che, nelle ultime settimane, è stata ospite di ‘Domenica In’ e ‘Verissimo’ (assieme ad Iva Zanicchi) ha confessato di essere stata molto attenta nel seguire, in maniera scrupolosa, tutte le regole sanitarie per evitare il contagio. Si è sottoposta a diversi tamponi di controllo in qualche occasione di ‘pericolo’. Persino, nel giorno del suo matrimonio con Afrojack, datato settembre 2020, la Lamborghini ha obbligato tutti gli invitati alla cerimonia a fare il test per la sicurezza della propria famiglia.

Anche stamattina, Elettra, ha registrato, una serie di Instagram Stories, per raccontare, ai fan, il proprio stato d’animo a poche ore dall’inizio della quarantena: