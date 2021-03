Tommaso Zorzi: programma online sull’Isola dei Famosi 2021 (video)

Nelle scorse ore, sui social ufficiali del gruppo Mediaset, è stato diffuso un comunicato stampa che, di fatto, ufficializza la nostra indiscrezione dell’ingaggio di Tommaso Zorzi, trionfatore assoluto del ‘Grande Fratello Vip 5’, come opinionista dell’Isola dei Famosi 2021. Ma c’è di più:

Il vincitore del Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi è il nuovo opinionista dell’Isola dei Famosi: Zorzi va a completare una squadra di commentatori di prima grandezza composta da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Oltre alla presenza in studio del reality in partenza lunedì 15 marzo, Zorzi sta preparando con Mediaset un programma on line dedicato all’Isola dei Famosi visibile in esclusiva sulla piattaforma digitale www.mediaset.it Con il coinvolgimento nel team dell’Isola dei Famosi, Zorzi fa il primo passo di un percorso che lo porterà a entrare nella rosa delle risorse artistiche Mediaset.

1

Anche, gli ex compagni d’avventura, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Andrea Zelletta, e Francesco Oppini, non gli hanno fatto mancare la propria vicinanza in questo importante traguardo professionale:

Oppini: “Congratulazioni amico mio. Ti meriti questo ed altro e mi raccomando ‘No regrets’! Io come sempre sarò con te”.

Gregoraci: “Ti volevo fare tanti ‘in bocca al lupo’. Non vedo l’ora di vederti lunedì. Tiferò per te e per tutta la squadra dell’Isola dei Famosi. Vi guarderò e avanti così amico mio”.

Barwuah: “Complimenti brother”.

Zelletta: “Daje Tommy”.

Lo scorso anno, per celebrare il ritorno, sugli schermi, dopo un lungo stop de ‘La Pupa e il secchione’ (nella versione con ‘I Viceversa’), all’influencer e a Giulia Salemi, su Mediaset Play, fu affidato uno spazio per il web, dal titolo ‘Adoro!’. La prova (superata non solo per via degli ascolti) del GF Late show e le ‘prove tecniche’ sulle piattaforme digitali saranno il suo lasciapassare per un ruolo da protagonista sul piccolo schermo?!