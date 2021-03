Era l’alba del 22 febbraio 2021 quando da queste colonne si annunciava la presenza fra il gruppo di concorrenti, o per meglio dire naufraghi dell’isola dei famosi 2021 di Andrea Cerioli, assurto all’olimpo dell’italico plotone di “famosi” grazie alla sua partecipazione al programma di varietà Uomini e donne. Grazie infatti al master per diventare celebrità diretto e condotto ogni pomeriggio su Canale 5 da Maria De Filippi, un’illustre pletora di sconosciuti, attraverso un’innata qualità nel mettere in piedi discorsi più o meno arzigogolati a sfondo sentimentale, si fanno conoscere dal pubblico televisivo, o meta televisivo, guadagnandosi quindi la patente di “famoso” o “vip” che dir si voglia, arrivando quindi a lavorare in programmi tipo Isola dei famosi o Grande fratello vip.

Fra questi anche l’Andrea Cerioli di cui sopra, che dopo essere sbarcato in Honduras come riserva qualche settimana fa e parcheggiato in un resort, come raccontato dal periodico edito dalla Mondadori Chi, ora è pronto a guadagnarsi la pagnotta (o dovremmo dire nel caso specifico un pugno di riso al dì) entrando in gioco. Dopo infatti l’uscita dal programma condotto da Ilary Blasi di Akash Kumar (con annessa polemica con “il novello sorriso che non conosce confini” Tommaso Zorzi) e Ferdinando Guglielmotti è giunto per lui il momento di rimboccarsi le maniche per dare nuova benzina al varietà prodotto da Banijay.

Siamo in grado oggi di anticiparvi infatti che il Cerioli questa sera entrerà a far parte della pattuglia di naufraghi che animano le serate del lunedì e del giovedì della principale rete televisiva del gruppo Mediaset. Le due compagini, i Burinos e i Rafinados se lo contenderanno come premio durante uno dei giochi che verranno presentati nella nuova puntata dell’isola dei famosi 2021. Chi vincerà quella gara acquisirà nel proprio team l’Andrea Cerioli. Ma le novità non finiranno qui…

Appuntamento dunque con la nuova puntata dell’isola dei famosi stasera, subito dopo Striscia la notizia, con la conduzione di Ilary Blasi, i suoi opinionisti, l’inviato Massimiliano Rosolino e sopratutto con il gruppo di naufraghi.