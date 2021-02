Si avvicina il ritorno in onda dell’Isola dei famosi. E con esso continuano a circolare le indiscrezioni sul cast dei naufraghi. TvBlog oggi è in grado di anticipare il nome di un altro concorrente pronto a prendere parte al programma che quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi. Stando a quanto ci risulta, infatti, tra i concorrenti dovrebbe esserci Andrea Cerioli.

Si tratta di un influencer (oltre un milione e mezzo di follower su Instagram) conosciuto da qualche anno dal grande pubblico televisivo, avendo partecipato in passato al Grande Fratello, a Uomini e donne (corteggiatore, ma anche tronista) e a Temptation Island come tentatore. Andrea Cerioli è fidanzato con Arianna Cirrincione, conosciuta proprio a Uomini e donne.

Si allunga, dunque, la lista dei concorrenti dell’Isola dei famosi. Ieri su TvBlog abbiamo anticipato i nomi di Daniela Martani e di Simone Paciello, in arte Awed. Il profilo dell’ex gieffina ha già scatenato polemiche, perché sui social alcuni considerano sbagliato che Mediaset metta sotto contratto per un programma così in vista come L’Isola un personaggio che in questi mesi di pandemia si è resa protagonista di uscite pubbliche molto discutibili proprio sui temi legati al covid.

Per il resto, vi abbiamo dato conto qui, praticamente giorno per giorno, di tutte le evoluzioni rispetto alla costruzione del cast, con Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini scelte come opinioniste in studio e con Massimiliano Rosolino inviato.

Tra i concorrenti (Giovanni Ciacci e Amedeo Goria fuori perché non hanno superato le visite mediche) un altro nome nuovo che circola in queste ore è quello di Ilaria Galassi di Non è la Rai, ma in questo caso si tratterebbe di una ipotesi tutta ancora da concretizzare.

Ricordiamo che la prima puntata dell’Isola dei famosi 2021 dovrebbe andare in onda su Canale 5 venerdì 12 marzo, anche se resta ancora in piedi la possibilità che alla fine il debutto venga anticipato a giovedì 11.