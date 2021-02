L’isola dei famosi 2021: Daniela Martani e Simone Paciello (Awed) fra i naufraghi

Prosegue a tambur battente la definizione del cast della prossima edizione de L’Isola dei Famosi 2021, il reality show di Canale 5 in partenza il prossimo 12 di marzo in prima serata su Canale 5. Vi abbiamo dato conto qui di tutte le evoluzioni rispetto alla costruzione del cast di questo importante programma televisivo, sia per quel che riguarda i naufraghi, veri protagonisti del programma condotto stavolta da Ilary Blasi, che per gli opinionisti, che saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini, che per l’inviato, che sarà il nuotatore e showman Massimiliamo Rosolino.

Le defezioni forzate delle ultime ore all’interno dei cast di naufraghi, ci riferiamo in particolare a quelle di Amedeo Goria e Giovanni Ciacci, entrambi che hanno dovuto rinunciare a malincuore a partecipare al programma visto che non hanno superato le rigorosissime visite mediche a cui sono stati sottoposti tutti i pretendenti a far parte del cast di concorrenti dell’Isola dei famosi 2021, hanno costretto la produzione del programma a fare gli straordinari per chiudere il puzzle.

Fra i concorrenti dell’ultima ora che si sono aggiunti al cast della prossima edizione dell’Isola dei famosi siamo in grado di aggiungerne un paio. Il primo nome è una vecchia conoscenza dei reality show di Canale 5 avendo partecipato all’edizione numero nove del Grande fratello, ovvero Daniela Martani. L’ex hostess della compagnia di bandiera dunque tornerà a partecipare ad un reality, anche se stavolta certamente più complicato e faticoso rispetto a quello che la vide fra i protagonisti qualche anno fa.

Il secondo nome è quello di uno degli youtuber più amati del nostro paese ovvero Simone Paciello, in arte Awed. Con quasi due milioni di iscritti sul suo canale e con all’attivo anche un libro scritto nel 2017 dal titolo “Penso ma non lo penso“, Paciello ha anche realizzato due singoli insieme ad Amedeo Preziosi e Riccardo Dose dal titolo “Scusate il disagio” e “Ho anche dei difetti”.

Due ingressi dunque last minute nel cast dell’Isola dei famosi 2021 la cui prima puntata è in programma per venerdì 12 marzo (o giovedì 11) con la conduzione di Ilary Blasi su Canale 5 dopo il consueto ed immancabile appuntamento con Striscia la notizia.