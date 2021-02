Un gradito ritorno con annesso cambio di programmazione in arrivo su Canale 5. Avanti un altro di sera, ovvero la propaggine di prima serata del celebre preserale della rete ammiraglia di casa Mediaset condotto da Paolo Bonolis non partirà più venerdì 12 marzo come inizialmente prefissato, ma più avanti. Paolo Bonolis però non abbandonerà la prima serata di Canale 5 di marzo e ci sarà con una novità, o meglio novità si fa per dire. Mediaset ha infatti deciso di rispolverare, o meglio di tirare fuori dal suo armadio una coperta bella e confortevole che tiene tanto caldo al pubblico della sua prima rete televisiva. Il riferimento è a Ciao Darwin, che tornerà sui teleschermi dell’ammiraglia Mediaset proprio in concomitanza della seconda settimana di marzo.

Sulla collocazione effettiva di Ciao Darwin story, un titolo che rende ben chiare le intenzioni del programma, ci sarebbe ancora in corso un dibattito dentro e fuori Mediaset, anche se l’opinione prevalente tende a collocare la versione Story di Ciao Darwin nella serata del giovedì a partire da giovedì 11 marzo 2021, ventiquattro ore prima della partenza dell’edizione 2021 de L’isola dei famosi. Nel caso però che vada in porto “l’opzione B” ecco che alla fine della fiera si decida di fare un cambio di palinsesto e quindi vedremmo la premiere dell’Isola dei famosi 2021 giovedì 11 e Ciao Darwin story da venerdì 12, opzione questa però remotissima.

Ricordiamo però che giovedì 11 marzo è prevista l’ultima puntata stagionale della fiction campione di ascolti di Rai1 Che Dio ci aiuti, difficile immaginare possa essere qui collocata la premiere dell’Isola dei famosi 2021. Ciao Darwin story sarà una sorta di album delle varie edizioni del varietà di Canale 5 che ha ottenuto sempre grandi ascolti, repliche comprese nel corso dell’ultimo lockdown. Facile dunque immaginare che anche in questa occasione questo varietà possa ottenere buoni indici di ascolto. Per il momento sono previsti cinque appuntamenti settimanali con Ciao Darwin story nella prima serata di Canale 5 dal prossimo mese di marzo.