Avanti un altro in prima serata su Canale 5, ecco quando inizia

Saranno dieci gli appuntamenti speciali in prima serata del game show più giocoso di Canale 5 con Avanti un altro, il gioco a premi condotto da Paolo Bonolis con l’amabile partecipazione di Luca Laurenti. Dopo l’ottimo riscontro degli speciali di prime time già andati in onda, Canale 5 stavolta ha chiesto all’ex conduttore di 3,2,1 contatto una serie ben più lunga di appendici serali di quello che oltre che essere un game è ormai diventato un vero e proprio varietà.

In Avanti un altro le componenti game sono spesso e volentieri superate dagli ingredienti tipici del varietà popolare di cui Paolo Bonolis è da sempre un anfitrione. Gli Speciali di prima serata di Avanti un altro dunque diventano una vera e propria serie di prime time con ben dieci appuntamenti, pezzatura solitamente classica di uno spettacolo di varietà. Del resto le componenti varietà di questo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy non sono certamente poche, grazie alla sapiente interazione di Bonolis con i concorrenti del programma e con le figure che fanno parte del cast fisso della trasmissione.

La componente varietà poi è certamente accentuata dalla presenza al fianco di Bonolis di un artista del calibro di Luca Laurenti che ormai è non solo il braccio destro di Paolo Bonolis nel programma con le sue battute surreali ed imprevedibili, ma è anche un artista di prima qualità. Ecco dunque che nei dieci appuntamenti di prima serata di Avanti un altro verranno ulteriormente esaltate le parti squisitamente di varietà grazie anche alla partecipazione al gioco di alcuni VIP che cercheranno di guadagnare del denaro da devolvere poi in beneficenza.

In tutto questo siamo in grado di anticiparvi la data di partenza della serie di Speciali di Avanti un altro in prima serata su Canale 5 che sarà venerdì 12 marzo subito dopo Striscia la notizia, come detto per dieci settimane con Paolo Bonolis e il suo grande amico e compagno di lavoro Luca Laurenti.