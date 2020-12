Novità dalle parti di Mediaset per quel che riguarda il palinsesto del preserale, da sempre punto focale della programmazione di una rete televisiva, a maggior ragione se questa rete è un ammiraglia (Giorgio Gori lo definiva “il tuorlo dell’uovo“). Se Rai1 ha ormai dato mandato pieno a presidiare quello spazio per tutta la stagione televisiva all’Eredità condotta egregiamente da Flavio Insinna, a Mediaset si posiziona da quelle parti più di un game show, con risultati in termini di ascolto che fanno centro presso il target che interessa a Publitalia. Da queste colonne vi avevamo dato conto qualche settimana fa di un ritorno importante nel preserale di Canale 5, vale a dire quello di Avanti un altro, il prestigioso game show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, che sarebbe dovuto tornare sulla rete ammiraglia di casa Mediaset da lunedì 4 gennaio.

Ma siccome il palinsesto, come la donna del Rigoletto di Giuseppe Verdi, è mobile, ecco che ci sono novità di cui darvi conto.

Il ritorno di Avanti un altro slitta di un paio di mesi e la prima puntata della nuova serie del game show condotto da Paolo Bonolis, è prevista per lunedì 8 marzo, mentre nelle prossime settimane resta in onda con le repliche, che pur ottengono buoni dati di ascolto, Caduta libera, il gioco a premi condotto dal bravo Gerry Scotti, che terrà compagnia al pubblico di Canale 5 anche nei mesi di gennaio e febbraio 2021 con puntate inedite che si stanno registrando proprio in questo periodo. Anzi per la precisione le nuove puntate di Caduta libera dovrebbero andare in onda a partire da lunedì 11 gennaio 2021.

Tornando ad Avanti un altro siamo in grado di dirvi che dunque torna in tv da lunedì 8 marzo con le nuove puntate realizzate nelle scorse settimane e andrà avanti fino ad inizio estate, poi ci sarà uno stop, anche perchè ci saranno i Campionati europei di calcio, quindi da metà agosto circa verranno finalmente trasmesse le famose 50 puntate del game condotto da Paolo Bonolis e registrate prima dell’emergenza Covid, serie quella quindi che andrà avanti fino ad ottobre.