Lunedì 4 gennaio alle 18:45 torna in onda su Canale 5 Avanti un altro, lo storico gioco a premi condotto da Paolo Bonolis. Proprio in queste settimane sono in corso le registrazioni di questo programma prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy e stando alle indiscrezioni in nostro possesso, il ciclo di trasmissioni partirà proprio con le puntate che si stanno realizzando in questo periodo.

Ricordiamo che di Avanti un altro esiste anche un plateau di 50 puntate già registrate e pronte da prima della pandemia, ma come è noto Canale 5 nella scorsa primavera preferì mandare in onda delle repliche, per altro con buoni riscontri in termini di audience. Ora anche per una questione di attualizzazione della messa in onda, si preferisce mandare in onda prima le puntate registrate in questo autunno e realizzate con tutti gli accorgimenti dovuti all’emergenza sanitaria in corso.

Successivamente a fine serie, quindi si parla della prossima primavera, verranno poi recuperate e trasmesse le 50 puntate di Avanti un altro già registrate nel corso del passato inverno e poi non trasmesse, che andranno quindi in onda in coda a queste ultime 120 prodotte.

L’impegno di Avanti un altro per Paolo Bonolis sarà anche l’unico che lo vedrà in televisione in questa stagione televisiva.