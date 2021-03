È stato il concorrente più chiacchierato della prima settimana dell’Isola dei famosi. E Akash Kumar fa parlare anche dopo la sua eliminazione, avvenuta nella puntata di ieri sera (la terza stagionale, vista da 3.427.000 telespettatori con il 19,76% di share).

In una serie di storie pubblicate su Instagram, una volta rientrato in hotel in Honduras, dove dovrà trascorrere la quarantena prima di poter tornare in Italia, il modello si è sfogato:

Quante cose dicono di me! Nemmeno io sapevo queste cose. Mamma mia! Purtroppo l’invidia è una brutta bestia. La vita è già una merd*. Io me la godo.

L’ex naufrago, che ha abbandonato il reality dopo aver rifiutato di restare a Parasite Island e aver fatto, per questo motivo, irritare Ilary Blasi, ha reso pubblica una chat privata con Tommaso Zorzi, salvo poi cancellare la storia in questione:

Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. La televisione ha bisogno di persone come te.

Da quanto si legge nello screenshot pubblicato, si tratterebbe di una conversazione tra i due nella quale Tommaso sembrerebbe chiedere – invano – ad Akash di incontrarsi, invitandolo persino ad andare da lui. Della chat non si conoscono i dettagli, né tantomeno a quando risale.

In altre stories pubblicate (e poi – anche queste – cancellate), Akash Kumar ha tirato in ballo anche l’altra opinionista della trasmissione di Mediaset, Elettra Lamborghini:

Volevo dire una cosa alla signora Lamborghini: ho fatto più campagne Vogue io, che tu dischi su Spotify.

Insomma, un vero e proprio affondo contro il “mondo trash” con cui Akash lamenta di dover fare i conti dopo aver preso parte al programma di Canale 5. Per la cronaca, tre ore fa il modello ha postato una storia nella quale annuncia la sua temporanea assenza da Instagram.