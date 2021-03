L’Isola dei Famosi 15, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Banijay Italia, in onda, stasera, lunedì 22 marzo 2021, è giunto al terzo appuntamento. A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini.

Chi lascerà il programma tra Angela Melillo e Akash Kumar?

Massimiliano Rosolino, in collegamento dall’Honduras, coordinerà le nuove prove che consentiranno ai naufraghi di aggiudicarsi una ricompensa e l’immunità per garantirsi la permanenza a Cayo Cochinos. La prova ricompensa consentirà un vero e proprio scambio di pedine tra le squadre dei Buriños e dei Rafinados.

La sfida per conquistare l’immunità sarà tutta al femminile: le isolane potranno contendersi la conquista dell’ambito riconoscimento. Ed, intine, nuove nomination.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: CONCORRENTI

16 concorrenti sono: Akash, Awed, Angela Melillo, Beppe Braida, Brando Giorgi, Daniela Martani, Drusilla Gucci Ludolf, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Gilles Rocca, Paul Gascoigne, Roberto Ciufoli, Vera Gemma, Valentina Persia e Miryea Stabile.

Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, aspiranti naufraghi, sono su Parasite Island.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: DOVE VEDERLO IN DIRETTA TV E LIVE STREAMING

Il reality si può guardare, in doppio appuntamento, al lunedì e al giovedì, in prima serata, su Canale 5 ed in contemporanea su MediasetPlay. E’ possibile rivedere i video e l’intera puntata.

L’ISOLA DEI FAMOSI 15: I SOCIAL

L’adventure game di Canale 5 si può seguire anche sui social. L’hashtag ufficiale è #isola. L’account Instagram, il sito ufficiale, la pagina Facebook ed il profilo Twitter sono sempre aggiornati.