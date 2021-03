L’Isola dei Famosi 15: Andrea Cerioli da ‘riserva’ a prossimo concorrente?

Il settimanale ‘Chi’, in edicola questa settimana, ha rivelato, le ultime news su uno dei concorrenti più attesi de ‘L’Isola dei Famosi 15’ che, domani, 25 marzo 2021, andrà in onda con il quarto appuntamento condotto da Ilary Blasi con gli interventi di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Si tratta di Andrea Cerioli, ex concorrente del ‘Grande Fratello’, ex tronista di ‘Uomini e Donne’, fidanzato con Arianna Cirrincione ma apprezzatissimo dal pubblico femminile ma anche quello maschile. Ecco quello riportato dal magazine diretto da Alfonso Signorini:

Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne, è partito per l’Honduras ed è stato annunciato nel cast dell’Isola dei Famosi. Ma al momento di lui si sono perse le tracce. In realtà Cerioli si trova davvero in Honduras. Per ora è in un resort ed è in stand by come riserva, pronto ad entrare in gioco se un concorrente dovesse ritirarsi.

Dopo l’eliminazione, per volere del pubblico, Akash Kumar ed il visconte Ferdinando Guglielmotti hanno preferito far rientro in Italia rinunciando alla seconda possibilità di Parasite Island (il lembo di spiaggia occupato da Fariba Tehrani e dal cromatologo, Ubaldo Lanzo). Che queste defezioni possano accelerare l’ingresso in gioco di Cerioli?

Solo pochi giorni fa, intervistata da ‘Uomini e Donne Magazine’, la compagna del tatuato bolognese ha lanciato un avvertimento alle altre naufraghe: