Come vi avevamo accennato anche nel riepilogo delle uscite mensili di Infinity di Aprile, la piattaforma ha cambiato veste. Andando al vecchio dominio infinitytv.it l’utente viene invitato a scaricare l’app di Mediaset Play Infinity o di visitare il sito MediasetPlay, infatti Mediaset ha deciso di portare tutto in un unico posto trasformando Infinity in Infinity+ un “channel” sul modello di quelli di Amazon inserito all’interno della piattaforma Mediaset Play.

Il vecchio abbonato Infinity si è quindi ritrovato catapultato nel mondo di Mediaset Play, dovendo scaricare una nuova app o cambiare sito su cui vedere i propri contenuti. Probabilmente l’introduzione dei “channels” servirà a gestire a partire dalla stagione 2021/22 il pacchetto di partite di Champions League disponibili in streaming proprio sulla piattaforma e per cui sarà necessario attivare un abbonamento separato. Infinity+ continua a offrire film e serie tv in catalogo oltre ai titoli con rilascio settimanale in parallelo ai canali Premium su Sky, disponibili per circa 28 giorni il giorno dopo la trasmissione tv.

Complici anche le pause americane, il mese di maggio è un po’ fiacco. Proseguono gli episodi settimanali di Manifest, Prodigal Son e Law & Order: SVU mentre si ferma con l’episodio del 6/7 maggio Riverdale che negli USA tornerà in onda solo l’11 agosto. L’unica novità in prima visione assoluta del mese è la sesta e ultima stagione di Superstore che sbarca con due episodi a settimana dal 10 maggio (il 9 su Premium Stories). Per i dipendenti del Cloud 9 c’è da affrontare la pandemia, il distanziamento sociale e mentre tutti sono a casa, loro devono fare i conti con l’imprevedibilità del virus e mantenere aperte le porte del supermercato. America Ferrera sarà presente solo nelle prime due puntate e nel doppio finale di stagione per chiudere le vicende della sua Amy.

Il calendario delle serie tv su Infinity+ a maggio

N.B.: su Infinity vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti), il giorno indicato di seguito è il successivo alla messa in onda tv