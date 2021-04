Il mese di Aprile dovrebbe portare diverse novità in casa Infinity, secondo alcune mail che stanno arrivando agli iscritti a Mediaset Play, dovrebbe infatti essere il mese della nascita di Mediaset Play Infinity con l’unione dei servizi in un’unica piattaforma con la sezione a pagamento che diventerebbe Infinity+.

In attesa di comunicazioni ufficiali, il mese della piattaforma di streaming vede l’inserimento di diversi titoli con episodi settimanali in parallelo alla messa in onda lineare dei canali Premium su Sky. Si parte dalla terza stagione di Legacies, per passare alla terza di Manifest che sbarca a breve distanza dagli USA. Per i passeggeri del volo 828 il mistero si infittisce sempre di più e il ritrovamento di parti d’aereo, quello stesso che nella prima stagione abbiamo visto esplodere, rende la situazione ancora più ingarbugliata.

C’è molta attesa per i nuovi episodi di Prodigal Son che vedranno l’arrivo nel cast di Catherine Zeta-Jones nei panni di una dottoressa che avrà diverse occasioni per interagire con il “chirurgo” interpretato da Micheal Sheen. Nel corso del mese debutta anche la prima parte della stagione 22 di Law & Order: SVU e, a meno di sorprese, dovremmo riuscire a vedere in questo primo blocco anche l’atteso ritorno del personaggio interpretato da Christopher Meloni, poi protagonista di uno suo spinoff dal titolo Law & Order: Organized Crime.

Il calendario delle serie tv a Marzo su Infinity

N.B.: su Infinity vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti)