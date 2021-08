Settembre su Infinity+ è il mese dell’avvio dell’offerta dedicata allo sport con le prime partite di Champions League che saranno trasmesse in diretta streaming (121 in totale inclusa quella trasmessa in tv in chiaro). Ma è anche il mese con l’arrivo di nuove serie tv pronte ad arricchire il catalogo della sezione a pagamento di MediasetInfinity. Scopriamo insieme i titoli in arrivo a settembre in streaming su Infinity+

Infinity+ a Settembre, il calendario delle serie tv

Supergirl s.6: il 2 e il 9 settembre in anteprima i primi due episodi della nuova stagione che debutteranno poi con episodi settimanali proprio dal 9 su Premium Action e dal 10 su Infinity+ (in catalogo sono disponibili terza e quarta stagione);

A.P. Bio s.3 dal 19 settembre (anche la seconda è disponibile), la divertente comedy racconta le disavventure di un professore di filosofia di Harvard egocentrico, licenziato, che torna nella sua città natale dove si ritrova a insegnare biologia al liceo

s.3 dal 19 settembre (anche la seconda è disponibile), la divertente comedy racconta le disavventure di un professore di filosofia di Harvard egocentrico, licenziato, che torna nella sua città natale dove si ritrova a insegnare biologia al liceo Schitt’s Creek s.4 dal 26 settembre, prosegue l’appuntamento mensile con il rilascio delle stagioni della commedia canadese diventata cult negli ultimi anni di e con Eubene e Daniel Levy; una ricca famiglia si ritrova in bancarotta e si trasferisce nel paesino che un tempo aveva acquistato per gioco.

N.B.: su Infinity+ vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti), il giorno indicato di seguito è il successivo alla messa in onda tv

Infinity+ 3 titoli da recuperare

Infinity+ ha al suo interno serie tv da catalogo con cofanetto completo, alcune stagioni complete di serie tv trasmesse dai canali Mediaset Premium e l’on demand delle serie tv in prima visione sui canali Premium (disponibili su Sky). Questo mese vi segnaliamo 3 titoli da scoprire su Infinity+:

Manifest: impossibile non partire con la serie tv di cui si sta più parlando nelle ultime ore, appena salvata da Netflix che ha ordinato una quarta e ultima stagione (qui tutti i dettagli) ma in attesa del “trasloco” le prime due stagioni della serie possono essere viste in Italia solo su Infinity+, per chi è curioso di conoscere questa serie con al centro la misteriosa sparizione di un aereo che ricompare dopo 5 anni ma per i passeggeri a bordo il tempo si è fermato.

Will & Grace : disponibile l'ultima stagione revival della storica comedy, per ridere ricordando il passato

: disponibile l’ultima stagione revival della storica comedy, per ridere ricordando il passato Katy Keene: disponibile l’unica stagione della serie tv nata da una costola di Riverdale, un dramedy musicale sui sogni di gloria di un gruppo di ragazzi nella grande città.

Infinity+ alla scoperta dei Channels

All’interno della piattaforma MediasetInfinity sono stati inseriti i Channels, sezioni con abbonamenti dedicati a costo variabile che propongono film, programmi per bambini e altri prodotti di intrattenimento. Questo mese andiamo alla scoperta di Juventus Tv il canale dedicato ai tifosi della Juventus con immagini degli allenamenti, sintesi delle partite, interviste speciali e altri contenuti dedicati ai fan della squadra.

Juventus Tv è proposta con un abbonamento mensile di 3,99€, se acquistato insieme a Infinity+ è attivabile al prezzo scontato di 8,99€ al mese. Una volta attivata l’offerta i contenuti saranno disponibile su MediasetInfinity e quindi sempre alla portata dell’abbonato, su ciascun device in cui è collegato l’account su cui è stato attivato.

Infinity+ come abbonarsi

Ormai da qualche mese Infinity è entrato all’interno dell’evoluzione di MediasetPlay chiamata Mediaset Infinity come sezione (o channel) a pagamento. Per vedere i contenuti di Infinity+ è quindi necessario sottoscrivere un piano mensile al costo di 7.99 € con 14 giorni di prova gratuita oppure a 69€ all’anno o 39€ per 6 mesi.

L’arrivo di altri channel su MediasetInfinity ha portato alla creazione di offerte con combinazioni di canali a un prezzo scontato rispetto alla loro somma. MediasetInfinity e tutti i suoi contenuti sia gratuiti (come l’on demand dei programmi, delle fiction e delle soap dei canali in chiaro) è disponibile in streaming, tramite app su diversi dispositivi dalle smart tv alle consolle di giochi.