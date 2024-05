In Bridgerton 3 su Netflix la protagonista è Penelope, alla ricerca di un buon partito. Ad aiutarla, Colin, verso cui sembra aver accantonato i suoi sentimenti…

Lady Whistledown ha ancora molto da dire, quindi preparatevi: Bridgerton 3 debutta su Netflix con i nuovi episodi della serie tv appartenente al genere costume drama ma capace, con i suoi personaggi e i loro sentimenti, a parlare ad un pubblico più che contemporaneo. Anche questa è una delle ragioni del successo della serie tv prodotta da Shondaland e diventata fin dalla sua prima stagione, nel 2020, tra le più viste di sempre su Netflix. Si torna, dunque, nella Londra dei primi decenni dell’Ottocento: se volete saperne di più su Bridgerton 3, indossate il corsetto, salite in carrozza e proseguite nella lettura!

Quando esce Bridgerton 3?

Netflix ha suddiviso la terza stagione in due parti: la prima (episodi 1-4) esce giovedì 16 maggio 2024, mentre la seconda (episodi 4-8) giovedì 13 giugno.

A che ora esce Bridgerton 3?

Se volete essere tra i primi a vedere Bridgerton 3 su Netflix, la piattaforma caricherà gli episodi alle ore 09:00 (ora italiana).

Bridgerton 3, la trama

La protagonista di questa stagione è Penelope Featherington (Nicola Coughlan) che, dopo aver sentito le parole denigratorie di Colin Bridgerton (Luke Newton) nei suoi confronti ha finalmente accantonato la cotta di lunga data per lui.

Penelope ha tuttavia deciso che è arrivato il momento di trovare un marito che le garantisca sufficiente indipendenza per continuare la sua doppia vita come Lady Whistledown, lontano dalla madre e dalle sorelle. Ma la mancanza di autostima fa sì che i suoi tentativi di sposarsi falliscano clamorosamente.

Nel frattempo Colin è tornato dai suoi viaggi estivi con un nuovo look e un atteggiamento molto spavaldo, ma è avvilito nel constatare che Penelope, l’unica persona che lo ha sempre apprezzato così com’era, gli sta dando il benservito. Desideroso di riconquistare la sua amicizia, Colin si offre di farle da mentore per aiutarla a trovare fiducia in se stessa e quindi un marito.

Ma quando le sue lezioni iniziano a sortire un effetto anche troppo positivo, Colin è costretto a chiedersi se i suoi sentimenti per la ragazza siano davvero solo amichevoli. A complicare le cose per Penelope interviene la rottura con Eloise (Claudia Jessie), che ha trovato una nuova amica in circoli inaspettati. Inoltre, la sua presenza sempre maggiore nell’alta società le rende ancora più difficile mantenere segreto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Bridgerton 3, cast

Confermatissimo il cast delle prime due stagioni ma, come previsto dalla serie, alcuni personaggi più in vista negli episodi precedenti sono meno presenti, per lasciare spazio invece ai personaggi su cui si concentra maggiormente la trama della terza stagione.

Nicola Coughlan è Penelope Featherington;

Luke Newton è Colin Bridgerton;

Claudia Jessie è Eloise Bridgerton;

Ruth Gemmell è Violet Bridgerton;

Jonathan Bailey è Anthony Bridgerton;

Simone Ashley è Kate Sharma;

Adjoa Andoh è Lady Danbury;

Golda Rosheuvel è la Regina Carlotta;

Harriet Cains è Philippa Featherington;

Hannah Dodd è Francesca Bridgerton;

Florence Hunt è Hyacinth Bridgerton;

Luke Thompson è Benedict Bridgerton;

Will Tilston è Gregory Bridgerton;

Bessie Carter è Prudence Featherington;

Lorraine Ashbourne è Mrs. Varley;

Joanna Bobin è Lady Cowper;

Dominic Coleman è Lord Cowper;

Martins Imhangbe è Will Mondrich;

Jessica Madsen è Cressida Cowper;

Polly Walker è Portia Featherington;

Julie Andrews è la voce di Lady Whistledown (nella versione originale).

Nuovi personaggi

Daniel Francis è Lord Marcus Anderson: un uomo carismatico che rischiara ogni stanza con la sua presenza, attirando l’attenzione di alcune matriarche dell’alta società e l’ira di altre;

un uomo carismatico che rischiara ogni stanza con la sua presenza, attirando l’attenzione di alcune matriarche dell’alta società e l’ira di altre; James Phoon è Harry Dankworth: ciò che a Dankworth manca in termini di arguzia e intelligenza è abbondantemente compensato dalla sua notevole avvenenza;

ciò che a Dankworth manca in termini di arguzia e intelligenza è abbondantemente compensato dalla sua notevole avvenenza; Sam Phillips è Lord Alfred Debling: un nobile brillante con interessi insoliti. Ma con la ricchezza e il titolo a fare da contrappeso alle sue stranezze, in questa stagione non mancherà di suscitare l’interesse delle giovani donne;

un nobile brillante con interessi insoliti. Ma con la ricchezza e il titolo a fare da contrappeso alle sue stranezze, in questa stagione non mancherà di suscitare l’interesse delle giovani donne; Hannah New è Lady Tilley Arnold.

Ci sarà il Duca in Bridgerton 3?

No, Regé-Jean Page, interprete del Duca di Hastings e protagonista della prima stagione, non comparirà nella terza stagione. Lascia la serie anche Phoebe Dynevor, interprete di Daphne, presente fino alla seconda stagione.

Bridgerton 3, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della terza stagione di Bridgerton sono otto, ciascuno della durata di 60 minuti circa. Netflix li mette a disposizione in due parti: la Parte 1 il 16 maggio e la Parte 2 il 13 giugno.

Bridgerton 3, trailer

Da che libro è tratto Bridgerton 3?

La serie tv è tratta dall’omonima saga letteraria di Julia Quinn (editi in Italia da Mondadori), composta da nove libri. Bridgerton 3 è tratta dal quarto libro, “Un uomo da conquistare”, del 2002.

In che ordine vanno letti i libri di Bridgerton?

I nove libri di Bridgerton sono usciti tra il 2000 e il 2013. Ogni libro, come la serie, si sofferma su un personaggio in particolare e sulla sua ricerca dell’amore. Ecco l’ordine di uscita dei libri:

“Il duca e io” (The Duke and I, 2000)

(The Duke and I, 2000) “Il visconte che mi amava” (The Viscount Who Loved Me, 2000)

(The Viscount Who Loved Me, 2000) “La proposta di un gentiluomo” (An Offer From a Gentleman, 2001)

(An Offer From a Gentleman, 2001) “Un uomo da conquistare” (Romancing Mister Bridgerton, 2002)

(Romancing Mister Bridgerton, 2002) “A Sir Phillip, con amore” (To Sir Phillip, With Love, 2003)

(To Sir Phillip, With Love, 2003) “Amare un libertino” (When He Was Wicked, 2004)

(When He Was Wicked, 2004) “Tutto in un bacio” (It’s In His Kiss, 2005)

(It’s In His Kiss, 2005) “Il vero amore esiste” (On the Way to the Wedding, 2006)

(On the Way to the Wedding, 2006) “Felici per sempre” (The Bridgertons: Happily Ever After, 2013)

Dove è stato girato Bridgerton 3?

La terza stagione vanta numerosissime location suggestive, tutte a Londra, in Inghilterra:

Basildon Park (interni della casa di Tilley e giardino di casa Featherington);

(interni della casa di Tilley e giardino di casa Featherington); Bath (The Royal Crescent – gli esterni per Mayfair, la casa dei Featherington, i passaggi in carrozza e la finestra di Penelope; Edward Street e Vane Street – Grosvenor Square, Regent Street e le inquadrature chiave della carrozza dei Cowper; l’Holburne Museum – tenuta di Lady Danbury);

(The Royal Crescent – gli esterni per Mayfair, la casa dei Featherington, i passaggi in carrozza e la finestra di Penelope; Edward Street e Vane Street – Grosvenor Square, Regent Street e le inquadrature chiave della carrozza dei Cowper; l’Holburne Museum – tenuta di Lady Danbury); Blenheim Palace (evento della mongolfiera di Hawkins e Buckingham House, visto per la prima volta nel prequel La Regina Carlotta);

(evento della mongolfiera di Hawkins e Buckingham House, visto per la prima volta nel prequel La Regina Carlotta); Castello di Grimsthorpe (ballo delle innovazioni ed interni ed esterni di Casa Hawkins);

(ballo delle innovazioni ed interni ed esterni di Casa Hawkins); Hampton Court Palace (scena del balletto sul mito greco e del ballo della Regina);

(scena del balletto sul mito greco e del ballo della Regina); Osterley Park e Osterley House (Ballo della luna piena);

(Ballo della luna piena); Painshill Park (evento della mongolfiera di Hawkins);

(evento della mongolfiera di Hawkins); Rangers House (casa Bridgerton);

(casa Bridgerton); Base RAF Halton (interni di casa Bridgerton);

(interni di casa Bridgerton); Squerryes Court (festa in giardino, esterni della tenuta Livingston);

(festa in giardino, esterni della tenuta Livingston); Wilton House (interni ed esterni di St. James’s Palace, sala presentazioni e Buckingham House);

(interni ed esterni di St. James’s Palace, sala presentazioni e Buckingham House); Woburn Walk (esterni della modista e Regent Street);

(esterni della modista e Regent Street); Wrest Park (interni di casa Fuller (interni) ed esterni di Rotten Row);

(interni di casa Fuller (interni) ed esterni di Rotten Row); Old Royal Naval College (Mayfair Market);

(Mayfair Market); Luton Hoo (esterno della tipografia e giardino dei Bridgerton);

(esterno della tipografia e giardino dei Bridgerton); North Mymms Park (interni del White’s);

(interni del White’s); Chiswick House (chiesa e scene con carrozze).

Bridgerton 3, registi e sceneggiatori

I registi della terza stagione sono Tricia Brock (episodi 1 e 2), Andrew Ahn (episodi 3 e 4), Bille Woodruff (episodi 5 e 6), Tom Verica (episodi 7 e 8). Jess Brownell prende il ruolo di showrunner, dopo l’addio di Chris Van Dusen (che però resta come produttore esecutivo). A scrivere la sceneggiatura, oltre a Brownell (episodio 1), anche Sarah L. Thompson (episodio 2), Eli Wilson Pelton (episodio 3), Annabelle Hood (episodio 4 e 6), Azia Squire (episodio 5), Geetika Lizardi (episodio 7) e Daniel Robinson (episodio 8). La serie tv è prodotta da Shondaland, la casa di produzione di Shonda Rhimes.

Quando esce Bridgerton 4?

Nel 2021 Bridgerton è stato rinnovato oltre che per la terza anche per la quarta stagione. Difficile per ora dire quando uscirà ma, se saranno rispettati i ritmi delle precedenti stagioni, è probabile che Bridgerton 4 sarà disponibile nel 2026.

Dove vedere Bridgerton 3?

È possibile vedere Bridgerton 3 solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).