Non solo film e l’atteso arrivo della Champions League per Infinity+ Agosto sarà un mese interessante anche sul fronte seriale. Il Channel Pay della piattaforma di streaming Mediaset Infinity è entrato a far parte anche dell’offerta di TIMVision inserito nel pacchetto “sport” che include anche DAZN visto l’arrivo della Champions League. Su Mediaset Infinity sono da poco arrivati anche altri “channels” a pagamento come Blaze Play, History Play, StarzPlay, Juventus Tv (qui tutti i dettagli).

Ad agosto non ci sono serie tv in prima visione con rilascio settimanale su Infinity+, infatti non sono presenti titoli inediti sui canali collegati Premium presenti su Sky. Il 1° agosto arriva ad arricchire il catalogo la seconda stagione di Roswell, New Mexico, mentre dopo la seconda stagione inserita con tutti gli episodi il 29 luglio, arriva dal 26 agosto la terza stagione di Schitt’s Creek serie tv comedy inedita prodotta in Canada che negli ultimi anni ha avuto un clamoroso successo grazie al passaggio su Netflix negli USA, al punto da dominare la categoria comedy agli ultimi Emmy Awards.

Il calendario delle serie tv su Infinity+ ad Agosto

N.B.: su Infinity+ vengono inseriti sia cofanetti con stagioni complete di una serie tv, che gli episodi settimanali delle serie in onda sui canali Premium disponibili su Sky (digitale, satellite e fibra con differenti pacchetti), il giorno indicato di seguito è il successivo alla messa in onda tv