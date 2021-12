Ficarra e Picone debuttano su Netflix: il 1° gennaio 2022 sarà infatti disponibile Incastrati, che rappresenta non solo il loro debutto sulla piattaforma streaming on demand, ma anche nel mondo delle serie tv. Ne parleranno nella conferenza stampa indetta per oggi, lunedì 20 dicembre 2021, alle 12:00, che TvBlog seguirà in liveblogging.

Incastrati, sei episodi da circa 30 minuti ciascuno, è stata scritta, diretta ed interpretata da Salvatore Ficarra e Valentino Picone. I loro due personaggi, che portano i loro stessi nomi, nel corso della storia si ritrovano, appunto, incastrati in una vicenda che intreccia mafia, giallo e commedia. Il tutto, ovviamente, raccontato nello stile con cui i due attori comici si sono fatti conoscere al pubblico.

Presenti alla conferenza, oltre ovviamente a Ficarra e Picone, anche Anna Favella (interprete di Ester), Marianna Di Martino (interprete di Agata), Ilaria Castiglioni (manager per le serie originali italiane di Netflix) ed Attilio De Razza, produttore della serie per Tramp Limited.

La conferenza stampa

12:05 Inizia la conferenza stampa. La serie debutterà in anteprima in Italia, dal 27 gennaio negli altri Paesi.

12:06 Ficarra: “La responsabilità di questa serie è di Ilaria Castiglioni, che ci ha chiesto se volevamo fare una serie tv. Abbiamo cominciato a parlarne, ed è nata la serie”. Picone: “La cosa che ci ha stimolato è stato il fatto di misurarci con una cosa assolutamente nuova, una commedia crime e la serialità. Raccontare una storia in tre ore ci ha affascinato”.

12:08 Di Martino: “Agata è una donna molto forte, che all’inizio troviamo appena ritrasferita da Milano, ma ha sviluppato una corazza nei confronti degli uomini, sarà messa molto alla prova da Valentino”. Picone: “Le è toccata la cosa peggiore che può capitare ad una donna che lavora con me…”

12:10 Favella: “Ester Picone in Ficarra, ed ho detto tutto! Sorella di Valentino, moglie di Salvo. Quando sono arrivata sul set a Palermo, mi sono sentita a casa. Non che sia diventata davvero la moglie di Salvo, ma mi sono sentita in famiglia. E’ una donna moderna, con interessi attuali, come lo yoga, la salute, la sana alimentazione, ma queste passioni non sono condivise da suo marito, che invece ha la passione per le serie tv”.

12:12 Castiglioni: “E’ stato un incontro bellissimo, anche con De Razza, che ci ha messo davanti ad una sfida. Sono persone intelligenti, che fanno magistralmente commedia al cinema. La nostra sfida era portarli sul piccolo schermo, con un linguaggio differente. Loro stessi hanno una vicinanza al contemporaneo: sono stati velocissimi sia a girare che a montare, sono molto contenta del risultato, spero che lo sia anche il pubblico”.

12:14 De Razza: “Ci siamo un po’ documentati e poi ci siamo buttati. Io non ho particolari paure quando lavoro con Ficarra e Picone. Credo che ci siamo riusciti bene, ma non spetta a me dirlo”.

12:15 Come ha influito la pandemia su Ficarra e Picone? Ficarra: “Ha influito in modo non significativo: quando Netflix ci ha contattato, ancora non eravamo in pandemia. Siamo rimasti a casa ed abbiamo sperimentato la scrittura a distanza, ci ha aiutato a superare il lockdown. Durante le riprese, ovviamente, ci sono state delle accortezze particolari”. Picone: “Si parla di corruzione, che dal basso va verso l’alto, ma sono argomenti sfiorati: si racconta un mondo attualizzandolo rispetto ai nostri altri film come L’ora legale”.

12:19 Ficarra: “Nella realtà abbiamo visto persone comuni arrivare ai vertici della cosche mafiose, abbiamo portato questa cosa nella serie. E’ una mafia inabissata, ma che sta lavorando. A noi piace far ridere, non consolare!”. Picone: “Ci siamo basati sul fatto che non bisogna dimenticare: al tempo delle stragi c’eravamo ed abbiamo interiorizzato la vergogna. La Sicilia è andata avanti: l’errore che si può fare oggi è dimenticare”.

12:22 Picone: “Siamo entrambi grandi fruitori di serie tv, ovviamente nelle nostra serie le prendiamo in giro, grazie al personaggio di Salvo”.