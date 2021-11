Ficarra e Picone su Netflix: l’annuncio era stato fatto nella primavera 2021, ed ora si avvicina il momento di vedere che cosa il duo comico siciliano ha in mente per la piattaforma streaming più famosa al mondo. Si chiama Incastrati la loro prima serie tv, una comedy ovviamente, che sarà disponibile in esclusiva su Netflix, appunto. Curiosi di sapere cosa combineranno Ficarra e Picone in questa nuova avventura? Continuate a leggere!

Incastrati, uscita

Quando esce Incastrati? Netflix ha già annunciato che la comedy debutterà con l’anno nuovo: per vederla dovremo infatti aspettare il 1° gennaio 2022, quando tutti e sei gli episodi saranno tutti disponibili in Italia ed, ovviamente, in tutti i Paesi in cui il servizio è disponibile.

Incastrati, trama

Le informazioni sulla trama sono ancora poche, ma già ci si può fare un’idea di come sarà la serie. Ambientata in Sicilia, è una commedia degli equivoci: due amici (Ficarra e Picone) restano coinvolti in un omicidio eccellente. Cercando di scappare dalla scena del crimine, finiscono per cacciarsi in altri guai, fino a dover fare i conti con la mafia.

Incastrati, cast

A guidare il cast ci sono, ovviamente, Ficarra e Picone, ma i due attori sono affiancati da altri interpreti:

Marianna di Martino: Agata Scalia

Anna Favella: Ester

Tony Sperandeo: Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”

Maurizio Marchetti: Portiere Martorana

Mary Cipolla: Signora Antonietta

Domenico Centamore: Don Lorenzo, detto “Primo Sale”

Sergio Friscia: Sergione

La serie è diretta da Salvo Ficarra e Valentino Picone, che l’hanno anche scritta con Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli. A produrre Attilio De Razza per Tramp Limited.

Incastrati, dov’è stato girato?

Tutti e sei gli episodi della serie sono stati girati in Sicilia. La location principale è Palermo, ma alcune scene sono state girate anche in altri luoghi limitrofi.

Incastrati, trailer

Netflix non ha ancora rilasciato nessun trailer della serie, ma un video in cui Ficarra e Picone presentano la loro storia.

Incastrati, foto

Ecco le foto di Incastrati.