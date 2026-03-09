Imma Tataranni supera Chi Vuol Essere Milionario di quasi 10 punti. Gerry Scotti sorride nel preserale. I dati Auditel dell’8 marzo 2026

Nella Giornata Internazionale della Donna trionfa una delle presenze femminili più amate e riconoscibili del piccolo schermo: Imma Tataranni. Il sostituto procuratore più famoso di Matera torna in prime time con la prima puntata della quinta stagione. Un punto di svolta per trama e sviluppi editoriali. Sono molteplici le novità legate a questo titolo.

A cambiare, in meglio, sono anche gli ascolti. L’esordio su Raiuno segna il 24,1% di Share. Una partenza sprint che mette subito le cose in chiaro rispetto alla concorrenza. La quale deve arrendersi al netto divario: Chi Vuol Essere Milionario? si ferma al 13,1% di Share. Canale 5 arretra in prima serata. Il confronto fra le reti ammiraglia delle due principali aziende televisive del Paese è marcato.

Imma Tataranni parte in quarta: esordio oltre il 24% di Share su Raiuno

Le reti cadette hanno scelto altre strade per coinvolgere il pubblico: Rai2 ha scommesso su Divorzio a Las Vegas arrivando al 2,4% di Share. Rai3 si spinge al 4,1% di Share con PresaDiretta: le inchieste e gli approfondimenti di Riccardo Iacona riescono ad accattivare ulteriormente alcune porzioni di pubblico che non rinunciano a un supplemento di quella che è l’informazione quotidiana dell’emittente.

Restando in tema di dibattito e analisi giornalistica, Fuori dal Coro su Rete4 arriva al 5,2% di Share. Ancora meglio Italia Uno che ritrova Le Iene arrivando al 9,9% di Share. Una crescita esponenziale per il programma di Davide Parenti che rende sia nella versione classic che in quella Inside. La coppia Angioni-Gentili, tuttavia, riesce a catturare sempre più ampie fasce di pubblico. Altri standard per La7 che fa dell’approfondimento in forma documentaristica il proprio vessillo.

Che Tempo Che Fa svetta sul Nove

Il caso Epstein ottiene il 3,5% di Share. Cairo ha altre mire per quanto riguarda le strategie di palinsesto: oltre alle percentuali, che sono importanti, bada a costruire fidelizzazione rispetto ai contenuti proposti. Gli speciali, targati La7, vanno tutti in questa direzione. Nuovo viatico, invece, per Tv8: il canale in chiaro di Sky sceglie Operation Fortune facendosi bastare l’1,4% di Share. Nove ritrova Che Tempo Che Fa, la trasmissione di Fabio Fazio arriva al 7,8% di Share. La parte chiamata Il Tavolo si attesta sul 6,9% di Share, mentre L’importante è finire chiude al 6,3% di Share.

Sempre ottimi ascolti sul Nove per #CTCF: 1,4 milioni di telespettatori e quasi l’8% share, confermandosi sul podio dei programmi più visti. Con 13 milioni di visualizzazioni dei video e 450 mila interazioni è ancora il programma più commentato della serata. Grazie, a domenica! pic.twitter.com/XD7Yd0LC3x — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) March 9, 2026

Lo speciale con Gino Cecchettin per l’8 marzo 2026 è risultato comunque essere uno dei momenti più seguiti della trasmissione. Sul Canale 20 Taken – La Vendetta fa sintonizzare 598000 spettatori pari al 3,3% di Share. Rai4 si fa bastare l’1,3% di Share con Faster. Iris, con Forest Gump, ottiene l’1,4% di Share.

Scotti si prende il preserale

Su RaiPremium la replica di STEP (Stasera Tutto È Possibile) arriva all’1,1% di Share. De Martino si spinge oltre nel preserale, toccando quota 22,7% di Share. Affari Tuoi arriva secondo rispetto a La Ruota della Fortuna (il gioco di Scotti guadagna il 23,1% di Share) terminando, tuttavia, 10 minuti prima per lasciare spazio alla fiction di prima serata. La sfida in access prime time è ancora aperta.