Imma Tataranni, quinta stagione in arrivo: come cambia la serie, i nuovi protagonisti e la trama degli episodi

Imma Tataranni torna su Raiuno con una nuova stagione: come cambia la serie rispetto al passato e quali sono le novità principali nel cast e all’interno della trama. Il futuro prossimo di un cult seriale.

Imma Tataranni arriva al quinto capitolo del proprio percorso seriale. La fiction di Raiuno interpretata da Vanessa Scalera e un cast corale d’eccezione si trova davanti a un altro importantissimo snodo della propria evoluzione. Abbiamo lasciato i protagonisti della serie, Imma e Pietro, in preda a una separazione inevitabile e la figlia adolescente, Valentina, dovrà fare i conti con questa scelta. Le possibilità del racconto sono molteplici e anche gli scenari di sviluppo restano importanti.

Il regista di Imma Tataranni, Francesco Amato, ha sottolineato che lavorare con attori così disponibili è un piacere ma anche una responsabilità. Dare al prodotto nuove sfumature è possibile solo grazie all’impegno comune di tendere a qualcosa di ancora inedito che possa portare interesse e curiosità. In termini di appeal, infatti, la serie riparte dalle certezze: un sostituto procuratore che ha voglia di ritrovare sè stessa dopo la fine burrascosa del proprio matrimonio e un paio di crisi sentimentali attraversate e, dall’altra parte, una famiglia da mandare avanti nonostante tutto.

Imma Tataranni torna su Raiuno

L’amore finisce, ma non gli impegni comuni. La giovinezza della figlia Valentina offrirà ulteriori spunti e conflitti generazionali da gestire, poi ci sono i parenti acquisiti (suoceri, consuoceri e non solo) e persino un procuratore capo particolarmente difficile da digerire. Chi invece è stato digerito e, in qualche maniera, espulso dalla serie è Alessio Lapice. Il quale ha interpretato, mirabilmente secondo il pubblico, i panni del Maresciallo Calogiuri.

Il rapporto con Imma Tataranni è stato molto intenso. Al punto da esaurirsi narrativamente. Il giovane esce di scena dando all’attore nuove opportunità professionali con cui cimentarsi, sebbene Lapice sia ancora molto legato alla serie: “Abbiamo una chat Whatsapp – ha spiegato il regista Amato – e Alessio è ancora dentro”. Testimonianza che certi legami continuano a prescindere dal lavoro. A tal proposito anche il personaggio di Massimiliano Gallo subirà una svolta importante: Pietro Calogiuri avrà a che fare con una scelta importante che lo porterà a cambiare lavoro.

Come cambia la fiction con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo

Il rapporto con Imma sarà sempre intenso sebbene abbia uno sviluppo differente. I due non stanno più insieme, ma dovranno portare avanti un rapporto civile per decidere insieme come proseguire con la figlia. Una giovane donna adulta alle prese con le scelte universitarie e di vita che, poco più che ventenne, dovrà compiere in un clima tutt’altro che facile. La casa che condivideva con i genitori dovrà essere venduta, lei non lo sa ancora e acquisire questa consapevolezza successivamente creerà grande scompiglio.

La parola d’ordine della fiction, nel 2026, sarà cambiamento. Gli equilibri originari si modificano attorno a Imma Tataranni e ciascun personaggio, sia primario che secondario, prenderà una strada diversa e ben precisa. Il rapporto sul set tra gli attori principali è stato sempre ottimo. Una complicità che si evince scena dopo scena anche quando i rapporti – solo per esigenze di copione – si fanno più difficili. Al termine delle riprese c’è stata, infatti, una commozione generale perché, per molti, nonostante il clima avvincente instaurato per sette anni episodio dopo episodio, è arrivato il momento dei saluti.

L’addio alla serie della protagonista

A uscire di scena, fra gli altri, sarà proprio Vanessa Scalera: l’attrice lascia la fiction dopo la 5° stagione. Un addio annunciato dalla stessa interprete in esclusiva a TvBlog e al Corriere della Sera. Lo ha anche ribadito in sede di presentazione del prodotto: “Lascio al momento opportuno, sono stati 7 anni stupendi. Un bilancio meraviglioso con compagni di lavoro che sono diventati anche amici e spero di ritrovare ancora in altri impegni”.

Scalera nello specifico non ha chiarito il motivo per cui lascia il ruolo di Imma, ma ha fatto capire che per lei è giunto il momento di abbracciare nuove sfide di lavoro. A questo punto c’è un altro quesito che la Rai, con particolare attenzione per Rai Fiction, deve risolvere: andare avanti con la serie televisiva oppure no? La domanda nasce da un’altra situazione, quella letteraria. I romanzi di Mariolina Venezia sono ancora in lavorazione. La penna dell’autrice, che ha ispirato la serie tv di Raiuno, non si è fermata. Quindi volendo c’è margine per girare ancora.

Le scelte di Viale Mazzini tra vecchie conoscenze e new entry

Il punto è con chi: se Viale Mazzini deciderà di proseguire a trasmettere Imma Tataranni, si dovrà trovare una nuova attrice protagonista. Vanessa Scalera oramai è entrata nell’immaginario del pubblico con quel personaggio, trovare un’erede di tale evoluzione artistica non sarà facile. Infatti Rai Fiction è combattuta, il bivio riguarda due potenziali strade: chiudere con la 5° stagione il percorso televisivo del sostituto procuratore e lasciare ogni epilogo esclusivamente ai libri di Mariolina Venezia, oppure assecondare ancora le trame letterarie in tv con un’interprete diversa esponendosi alla possibile reazione del pubblico.

Con una figlia ormai indipendente e un marito dal quale ha deciso di separarsi, Imma si ritrova sola, senza più punti di riferimento.

Che novità ci saranno all’orizzonte?! I primi due episodi di #ImmaTataranni5 sono disponibili su RaiPlay.

Se siete curiosi, andate a vedere 😎 pic.twitter.com/nmxUoLSpu4 — RaiPlay (@RaiPlay) March 6, 2026

Interrogativi che spettano a regista e sceneggiatore, oltre che ai produttori di riferimento. Gli altri personaggi rimangono saldi nel cast, persino con qualche new entry. La novità principale, in questa stagione, si chiama Rocco Papaleo. L’attore lucano entra nell’equipe di lavoro di uno dei prodotti più conosciuti e seguiti del piccolo schermo rispetto al passato recente. L’uomo ha il compito – tutt’altro che semplice – di sostituire Carlo Buccirosso, il quale interpretava l’ex Capo della Procura con cui Tataranni aveva siparietti di vario genere. Il meccanismo narrativo prosegue in questa direzione anche con Papaleo.

Rocco Papaleo nel cast ufficiale

A cui, dal regista e i produttori, è stato espressamente chiesto di mettere a disposizione il proprio estro per garantire dialoghi e dinamiche accattivanti, in grado di alimentare umorismo e colpi di scena. Gli stessi che l’interprete lucano ha offerto in conferenza stampa: “Finalmente lavoro a questo progetto di cui sono fan di vecchia data – ha dichiarato – la regia di Francesco Amato mi ha restituito la voglia di cimentarmi in progetti di questo genere. Il cast corale e la forza della squadra è tutto, sono davvero contento di lavorare a questa serie”.

Rocco Papaleo, nello specifico, è impegnato anche in altri progetti come regista – dal 12 marzo 2026 lo vedremo in sala con Il Bene Comune – dove è coinvolta anche Vanessa Scalera. L’alchimia professionale tra i due non è mai stata in discussione, così come quella tra l’attrice di Mesagne e Barbara Ronchi. Un’altra interprete poliedrica che, così come Gallo e Papaleo, trova in Imma Tataranni una vetrina per arrivare agli occhi del pubblico televisivo ma non trascura opportunità di lungometraggi che le permettono di arrivare a calcare prestigiosi red carpet.

Il valore aggiunto della Basilicata

Insomma, la nuova stagione di Imma Tataranni sarà costituita da importanti arrivi, altrettanti addii e inaspettate novità. L’appuntamento è a partire dall’8 marzo 2026, ma i primi due episodi della serie sono in anteprima su RaiPlay. A testimonianza che l’affetto del pubblico persiste anche prima della canonica messa in onda. Un successo che potrebbe continuare con nuovi volti. Le Film Commission, nello specifico, sono disposte a investire ulteriormente nel progetto seriale targato Raiuno.

Infatti Amato ha girato anche in altri luoghi della Basilicata, oltre a Matera e i classici riferimenti che gli estimatori hanno individuato negli anni. La salute mediatica della fiction è più che buona, il futuro di Imma Tataranni dipenderà solo ed esclusivamente dalle scelte degli autori. Dato che Vanessa Scalera e altri interpreti hanno già scelto quale sia il percorso da intraprendere dopo questo ulteriore “giro di giostra”.