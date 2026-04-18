Ilary Blasi, croce e delizia del GFVip: la conduzione diventa un problema, sui social chiedono più sobrietà

Il Grande Fratello Vip sta ottenendo meno del previsto. Il trend a ribasso è una costante da qualche settimana. I numeri non rispecchiano appieno gli investimenti fatti per quello che resta il reality show più longevo del piccolo schermo, considerando anche la versione nip che è stata riproposta questa stagione con Simona Ventura alla conduzione. Restando in tema di padroni di casa, Alfonso Signorini ha lasciato il posto – dopo l’auto sospensione da Mediaset per l’affaire Corona – al ritorno di Ilary Blasi. Per lei doveva essere un’occasione di rilancio visto che televisivamente non sembrava essere più così presente come un tempo.

I suoi programmi ce li ha sempre avuti, si veda Battiti Live o The Couple, ma sono ben lontani dai successi ottenuti con i GFVip del passato, Le Iene o le prime edizioni dell’Isola dei Famosi targata Mediaset. Ilary Blasi ha bisogno di potersi esprimere in quella che ritiene essere una propria comfort zone: Cologno Monzese gliel’ha data e lei ha colto l’occasione al volo.

Ilary Blasi al centro delle polemiche

Non contenta, la produzione Mediaset ha messo accanto a Blasi due nomi di spicco. Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Poli opposti per carattere e professionalità che dovrebbero attrarre il carisma della conduttrice per siparietti da incorniciare fra social e highlights di puntata. L’effetto nostalgia con qualche spruzzata di provocazione funziona solo parzialmente perchè, secondo i social, la conduzione di Ilary Blasi – intesa proprio come approccio e modalità – comincia a stancare.

Alla definizione di raccomandata trovate il nome della Mussolini a quello di conduttrice incapace e non professionale trovate quello di Ilary Blasi Antonella una signora #gfvip pic.twitter.com/Ik6DYuWzmN — ANNALAISA 💃 (@regno_disoleil) April 17, 2026

Le pagine di riferimento sottolineano le uscite genuine della presentatrice che, da sempre, usa un linguaggio molto diretto e incline alle inflessioni dialettali. Il problema non è lo slang; anzi, la romanità potrebbe essere una caratterizzazione in grado di dare colore alla presentazione del format. Il punto sono le esternazioni non sempre ficcanti della presentatrice romana.

La conduzione non piace agli utenti

In molti, sulla Rete, cominciano a sottolineare la sguaiatezza di Ilary Blasi. Non sempre le battute al vetriolo nei confronti dei concorrenti sono apprezzate, l’esagerazione linguistica, l’utilizzo di espressioni basiche alternate a iperboli lessicali non piace al pubblico e sulle piattaforme si accende il dibattito.

Scusatemi ma Ilary blasi completamente fuori, ride ad ogni cosa della Mussolini e fa un trattamento di favore esplicito. Mussolini una raccomandata e la Blasi una poco professionale. #gfvip pic.twitter.com/ud8gCNuXY3 — ANNALAISA 💃 (@regno_disoleil) April 17, 2026

Ilary Blasi sì o no? La disputa non si ferma, ma se fosse davvero un quesito interessante ci sarebbe anche la risposta sul piano catodico. Invece l’Auditel resta basso, perlomeno al di sotto delle aspettative. Il GFVip perde anche contro programmi in replica (che la rete ammiraglia Rai propone sistematicamente) o contenuti che registrano un netto calo rispetto alle prime puntate. Si veda il caso de Dalla Strada al Palco Special.

Lo Share non perdona

Il programma di Raiuno ha perso terreno in maniera sostanziale rispetto all’esordio in prima serata, non abbastanza per permettere al GFVip di imporsi. Vuol dire che l’utente medio, ormai, quando sente parlare di Grande Fratello Vip non è stuzzicato dall’interesse: cambia canale. Una delle ragioni, a guardare i commenti in Rete, potrebbe essere proprio la presenza di Ilary Blasi che si mette in condizione di migliorare sempre. Tuttavia sembra proprio che l’approccio non sia dei migliori.

Che ebete Ilary Blasi, ride come un'oca ad ogni sillaba pronunciata dalla mussolini, è troppo di parte, le chiede pure le imitazioni. Pessima, ne esce malissimo. #GFVIP — spartiti 🍬🪁 (@spartiti9) April 17, 2026

Il pubblico social parrebbe averla bocciata da qualche settimana. Feedback che Pier Silvio Berlusconi è costretto a prendere in considerazione. La platea è sovrana anche quando esprime dissenso. In questa situazione specifica, Ilary Blasi diventa ago della bilancia: da possibile risorsa a capro espiatorio il passo è breve in una sfida all’ultimo commento che si riflette anche sull’Auditel. Vero termometro da cui passa l’attendibilità di questa operazione nostalgia targata Cologno Monzese. La porta rossa scricchiola, ma non è ancora tempo di chiuderla definitivamente.