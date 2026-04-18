Dalla Strada al Palco Special cala drasticamente ma riesce a battere il GFVip. I dati Auditel del 17 Aprile 2026
Dalla Strada al Palco Special cala negli ascolti ma riesce ugualmente a battere il GFVip. La battaglia in preserale vede in leggero vantaggio La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti su Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino.
Dalla Strada al Palco Special subisce un netto calo di interesse dalla scorsa settimana. La trasmissione con Carlo Conti e Mara Venier, tra gli altri, in giuria arriva al 16,7% di Share. La percentuale è in ribasso rispetto alla puntata precedente, ma il programma di Viale Mazzini riesce ugualmente a battere il Grande Fratello Vip.
Il reality show di Mediaset arriva al 17,3% di Share, ma in sovrapposizione il confronto non lascia dubbi. L’interesse medio, seppur in netta diminuzione, è a favore della rete ammiraglia Rai. Cologno Monzese costretto a inseguire la concorrenza. Le reti cadette hanno scelto contenuti diversi: Rai2 vira su Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso posizionandosi al 4,9% di Share per poi arrivare al 5,6%. Rai3 sceglie Vespucci – Il viaggio più lungo al 3,9% di Share.
Dalla Strada al Palco Special tiene botta contro il GFVip
Boom di ascolti su Rete4 con Quarto Grado, la trasmissione arriva al 9,4% di Share confezionando uno dei record stagionali per quel che riguarda l’emittente. Bottino dimezzato rispetto alla rete amica per Italia Uno con Spider-Man – Homecoming che arriva al 5,1% di Share. La7 con Propaganda Live raggiunge il 6,9% di Share. Ritorno in grande stile per Diego Bianchi e colleghi dopo lo stop forzato dovuto agli scioperi di categoria per quel che riguarda l’adeguamento contrattuale di giornaliste e giornalisti.
MasterChef, su Tv8, raggiunge il 2,8% di Share. Il canale in chiaro di Sky si affida ai grandi classici della rete. Nove con Fratelli di Crozza si attesta sul 6,1% di Share. Canale 20 con The Rock sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. Rai4 scommette sull’interesse generale per Red Zone – 22 miglia di fuoco che ottiene l’1,4% di Share.
Scotti supera in extremis De Martino
L’uomo nel mirino allunga al 2,1% di Share, mentre Monna Lisa Smile si accontenta dell’1,2% su RaiMovie. La sfida catodica nel preserale italiano se l’aggiudica La Ruota della Fortuna al 23,8% di Share contro il 23,4% di Affari Tuoi. Gerry Scotti e Stefano De Martino si rincorrono televisivamente dall’inizio della stagione, un testa a testa che con il passare dei mesi sta diventando sempre più serrato.