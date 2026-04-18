Dalla Strada al Palco Special cala drasticamente ma riesce a battere il GFVip. I dati Auditel del 17 Aprile 2026

Dalla Strada al Palco Special subisce un netto calo di interesse dalla scorsa settimana. La trasmissione con Carlo Conti e Mara Venier, tra gli altri, in giuria arriva al 16,7% di Share. La percentuale è in ribasso rispetto alla puntata precedente, ma il programma di Viale Mazzini riesce ugualmente a battere il Grande Fratello Vip.

Il reality show di Mediaset arriva al 17,3% di Share, ma in sovrapposizione il confronto non lascia dubbi. L’interesse medio, seppur in netta diminuzione, è a favore della rete ammiraglia Rai. Cologno Monzese costretto a inseguire la concorrenza. Le reti cadette hanno scelto contenuti diversi: Rai2 vira su Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso posizionandosi al 4,9% di Share per poi arrivare al 5,6%. Rai3 sceglie Vespucci – Il viaggio più lungo al 3,9% di Share.

Dalla Strada al Palco Special tiene botta contro il GFVip

Boom di ascolti su Rete4 con Quarto Grado, la trasmissione arriva al 9,4% di Share confezionando uno dei record stagionali per quel che riguarda l’emittente. Bottino dimezzato rispetto alla rete amica per Italia Uno con Spider-Man – Homecoming che arriva al 5,1% di Share. La7 con Propaganda Live raggiunge il 6,9% di Share. Ritorno in grande stile per Diego Bianchi e colleghi dopo lo stop forzato dovuto agli scioperi di categoria per quel che riguarda l’adeguamento contrattuale di giornaliste e giornalisti.

MasterChef, su Tv8, raggiunge il 2,8% di Share. Il canale in chiaro di Sky si affida ai grandi classici della rete. Nove con Fratelli di Crozza si attesta sul 6,1% di Share. Canale 20 con The Rock sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. Rai4 scommette sull’interesse generale per Red Zone – 22 miglia di fuoco che ottiene l’1,4% di Share.

Scotti supera in extremis De Martino

L’uomo nel mirino allunga al 2,1% di Share, mentre Monna Lisa Smile si accontenta dell’1,2% su RaiMovie. La sfida catodica nel preserale italiano se l’aggiudica La Ruota della Fortuna al 23,8% di Share contro il 23,4% di Affari Tuoi. Gerry Scotti e Stefano De Martino si rincorrono televisivamente dall’inizio della stagione, un testa a testa che con il passare dei mesi sta diventando sempre più serrato.