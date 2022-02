Salta lo show di Rai1 con il Volo. La finale di Tali e quali prima di Affari tuoi formato famiglia

Niente da fare, non c’è pace per lo show previsto su Rai1 con protagonisti i tre ragazzi del Volo. Prima appoggiato a fine gennaio prima del Festival di Sanremo, poi a fine aprile dopo Affari tuoi new version made in Amadeus ed ora definitivamente (almeno per questa stagione tv) cancellato dal palinsesto di Rai1. Lo spettacolo musicale che avrebbe dovuto vedere Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone impegnati in un viaggio all’interno dell’immenso repertorio musicale italiano ed internazionale prodotto dalla Friends & Partner di Ferdinando Salzano non vedrà la luce per questa stagione televisiva. Questo non significa però che i tre ragazzi nati da una intuizione di Roberto Cenci a Ti lascio una canzone non possano essere protagonisti di questo progetto, o perchè no, di un altro progetto più ampio, nella prima serata di Rai1 della prossima stagione tv, la prima curata dai neonati dipartimenti di genere, le cui maestranze si stanno formando proprio in questi giorni.

Rai1 dunque trasmetterà dopo il Festival di Sanremo sei pezzi, nella prima serata del sabato, della nuova versione di Affari tuoi in versione famiglia, diretti e condotti dal buon Amadeus, reduce dai fasti del Festival di Sanremo 2022. Questa nuova edizione del celebre gioco dei pacchi realizzato in collaborazione con Endemol avrebbe dovuto partire sabato 12 febbraio, invece in queste ore si è deciso di mandare in onda per quella data la finale di Tali e quali con ospite Leonardo Pieraccioni, saltata per trasmettere lo Speciale Porta a porta / Tg1 sulla rielezione di Sergio Mattarella quale Presidente della Repubblica.

Per questo motivo la partenza di Affari tuoi formato famiglia è posticipata a sabato 19 febbraio sempre in prime time su Rai1. Al termine delle sei puntate della nuova versione di Affari tuoi condotta da Amadeus, andranno in onda altri sei appuntamenti con Ulisse, quindi l’Eurovision e la Serata Raffaella Carrà. Niente dunque show con i ragazzi del Volo per questa stagione su Rai1.