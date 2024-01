Il Provinciale di Federico Quaranta torna su Rai3 in prima serata da sabato 17 febbraio 2024: ecco le anticipazioni in esclusiva

Dopo l’esordio in tre tappe di settembre/ottobre scorso, è tutto pronto per il ritorno in onda de Il Provinciale. Stando a quanto risulta a TvBlog, infatti, le nuove puntate del programma di Federico Quaranta dedicato al territorio e alle bellezze dell’Italia saranno proposte a partire dal 17 febbraio su Rai3. Previste cinque puntate in prima serata. Dunque, rispetto a quanto accaduto a inizio stagione, si prospetta un cambio di giorno nella collocazione in palinsesto: dalla domenica al sabato.

Il Provinciale: i temi delle prossime puntate

Il primo degli appuntamenti sarà dedicato al compositore Giuseppe Verdi con l’approfondimento delle sue opere e sul Risorgimento, mentre le successive avranno come oggetto la corrente musicale-letteraria di controcultura genovese dagli anni ’70, l’Umbria terra mistica dei Santi e degli eremiti, Tevere il fiume dimenticato, il Vesuvio, Napoli e le sue cabale.

Insieme a Federico Quaranta in queste nuove puntate ci sarà Angela Rafanelli. Nel corso dell’anno la trasmissione tornerà con racconti inediti a maggio e a settembre, sempre nella fascia di prime time della terza rete del servizio pubblico.

Gli autori del programma di Federico Quaranta

Dunque, Il Provinciale tornerà su Rai3 ogni sabato dal 17 febbraio, con puntate da 85 minuti circa: un mix di narrazione, incontri, storie e repertorio Rai. Il programma, che rientra nella direzione Day Time di Angelo Mellone, vede confermata la squadra di autori, composta da Yari Selvetella, Domenico Nucera, Andrea Caterini, Francesco Lucibello e Federico Quaranta. La regia è invece affidata a Gian Marco Mori, Marta Saviane e Andrea Rovetta.