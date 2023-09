Lo scorso weekend è tornato in onda Il Provinciale di Federico Quaranta, stavolta nell’inedita collocazione della domenica sera di Rai3 (e non più nel daytime di Rai1 o Rai2). A partire dalle ore 21.15, infatti, è stata proposta la prima puntata della nuova edizione che ha come sottotitolo Il racconto dei racconti, ispirato alla raccolta di favole Lu Cuntu de li Cunti, scritte nel Seicento da Giambattista Basile. Auditel ha restituito il dato del 4,5% di share e di 726 mila telespettatori. Numeri che Selvaggia Lucarelli ha messo in evidenza su Twitter, generando tra i commenti un certo movimento social.

Ieri sera il programma che ha sostituito Fabio Fazio ha realizzato il 4,5 % di share. — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) September 18, 2023

Federico Quaranta, attraverso TvBlog, replica e dice la sua rispetto alla perfomance della puntata di esordio (dedicata alla Sardegna, con ospiti i musicisti Gavino Murgia, Massimo Bubola, Moses Concas, la fisica e scrittrice Gabriella Greison e gli scrittori Salvatore Niffoi e Matteo Porru) de Il Provinciale. Il conduttore sostiene che non abbia senso paragonare il suo programma con quello di Fabio Fazio, che occupava quello slot di palinsesto fino a pochi mesi fa.

Lo scorso anno la media in quel periodo non toccava il 4% di share (e lo stesso dicasi per le domeniche precedenti al Provinciale). Nelle domeniche di settembre non andava in onda “Che tempo che fa” di Fabio Fazio. In che modo questo programma lo abbia ‘sostituito’ non si sa. Fazio ripartì il 9 ottobre 2022. Qui inoltre non vi è stato alcun subentro: non è un nuovo talk show in cui si è cambiato il conduttore. Ma un prodotto così diverso, con un costo 10 volte inferiore, tutto autoprodotto Rai, senza promozione né anni alle spalle… come si può paragonare?

Ricordiamo che dall’8 ottobre, dopo le tre puntate de Il Provinciale (le prossime vedranno protagoniste a Basilicata e Puglia), la fascia della prima serata di Rai3 sarà occupata da Report, titolo scelto dalla Rai per colmare il vuoto di Che tempo che fa, che ripartirà su Nove una settimana dopo, precisamente domenica 15 ottobre, ovviamente con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Il Provinciale, la puntata di domenica 24 settembre: anticipazioni

Il Provinciale sta per approdare in Basilicata. Il cammino di Federico Quaranta nella puntata di domenica 24 ottobre inizierà da un libro di fiabe del 1600, “Il Racconto dei Racconti”, in cui l’autore Giambattista Basile, ispirato dal territorio lucano, raccoglie e traduce numerosi racconti popolari. Alcune tra le più importanti fiabe note in tutto il mondo devono proprio al Basile la loro fortuna: “Hänsel e Gretel” dei fratelli Grimm prende spunto dal racconto “Nennillo e Nennella”, così come “Raperonzolo” da “Petrosinella”; ma anche “La Bella Addormentata nel Bosco”, “Il Gatto con gli Stivali”, “Cenerentola” trovano la loro origine in questo testo fondamentale e in questi luoghi incantati.

Il Provinciale farà godere al pubblico di Rai3 gli scorci incredibili del mare di Maratea, le vette selvagge e incontaminate del Pollino, il fascino poco conosciuto del Vulture e lo stupore regalato dai borghi sulle Dolomiti Lucane. Mia Canestrini, presenza fissa del programma, farà scoprire ai telespettatori la bramea, una farfalla notturna che vive solo nei boschi lucani ed è a tutti gli effetti un fossile vivente.