Gli ascolti tv di domenica, col debutto della nuova stagione di Domenica In e una prima serata trasformata dalla differita della seconda serata di TIM Music Awards in prima serata su Rai 1. I dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 la seconda serata dei TIM Music Awards (live) ha registrato nella presentazione 2.711.000, 15,96%, nel programma 2.469.000 telespettatori, per uno share del 16,57%, e nel segmento di seconda serata La musica continua (23:55 -24:30) 1.044.000, 13,47%. Su Canale 5 La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.863.000 telespettatori, share 16,12%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto un netto di 970.000 telespettatori, share 5,95%. Su Rete 4 Dritto e rovescio è stato visto da 846.000 telespettatori, share 6,93%. Su Rai 3 Il Provinciale ha ottenuto nella presentazione 777.000, 4,44%, nella prima puntata 726.000, 4,53% e nella seconda, in seconda serata, 432.000, 3,12%. Su La7 In Onda – Prima Serata ha registrato 758.000 telespettatori, share 4,33% e a seguire Piazza Pulita, in replica, 284.000, 2,06%. Su Rai 2 I profondi segreti della mia famiglia 693.000, 4,09%. Su Nove Only Fun – Comico show ha registrato 336.000 telespettatori, share 2,2%. Su Tv8 Italia’s Got Talent Best of è stato visto da 294.000 telespettatori, share 1,99%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.697.000, 15,42%. Su Rai 3 Blob 726.000, 4,50%; Sapiens Files 875.000, 5,14%. Su Italia 1 NCIS 1.203.000, 7,12%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato nella prima parte 827.000, 5,01% e nella seconda 976.000, 5,63%. Su La7 In onda ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti in differita ha ottenuto 476.000 telespettatori, share 2,8%. Su Nove Little Big Italy ha registrato 504.000 telespettatori, share 3,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.160.000 telespettatori, share 18,47% e nel game 3.115.000, 22,22%, mentre su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.488.000 telespettatori, share 13,42% e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 90° Minuto 535.000, 3,91% e nel segmento Tempi Supplementari un netto di 639.000, 3,97%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 535.000 telespettatori, share 3,52%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 509.000 telespettatori, share 3,19%. Su La7 Eden – Missione Pianeta 119.000, 0,98%. Su Tv8 F1 GP Singapore in differita 1.538.000, 13,25%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in Famiglia ha ottenuto nella presentazione 188.000, 10,86%, nella prima parte 530.000, 16,52%, e nella seconda un netto di 1.114.000, 21,55%; Azzurro – Storie di mare 1.133.000, 20,42%; la Santa Messa ha ottenuto 1.287.000, 21,13%, e l’Angelus di Papa Francesco 1.776.000, 21,78%; a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.652.000, 23,66%. Su Rai 2 Il ranger ha registrato 290.000 telespettatori, share 3,57%. Su Rai 3 Agorà Weekend 103.000, 2,09%, Mi manda RaiTre 233.000, 4,29%, O anche no – Estate 117.000, 2,10%; Timeline 125.000, 2,14%, Geo 210.000, 3,33%, e dopo il Tg3 Fuori Linea 503.000, 5,57%, Quante Storie 294.000, 2,85%, e Il posto giusto 204.000, 1,62%. La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 790.000 telespettatori, 14,10%, mentre Melaverde ha registrato 1.770.000 telespettatori, share 18,88%. Su Italia 1 Mom ha registrato 242.000 telespettatori, share 2,92%, mentre su Rete 4 Dalla parte degli animali 234.000, 3,94%, quindi dopo il Tg Agatha Christie – Delitto in tre atti ha segnato un netto di 213.000, 1,76%. Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 151.000 telespettatori, share 3,47%, quindi nel segmento News 105.000, 3,93% e nel Dibattito 146.000, 2,87%; Camera con vista 123.000, 2,20%; L’ingrediente perfetto 90.000, 1,59%; il film Il marito 122.000, 1,30%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In, prima puntata (recensione), ha registrato nella presentazione 1.982.000, 15,73%, nella prima parte 2.088.000, 17,59%, nella seconda parte 1.583.000, 15,02% e nella terza parte 1.282.000, 13,23%; a seguire Da noi… a ruota libera, prima puntata (recensione), ha ottenuto 1.201.000, 12,18%. Su Rai 2 Paesi che vai 340.000, 2,76%; Coppa Davis – Italia Svezia: Arnaldi – Borg un netto di 451.000, 4,34%. Su Rai 3 In mezz’ora ha registrato 867.000, 7,34% e nel segmento Il Mondo di In Mezz’Ora 553.000, 5,01%; Rebus 475.000, 4,82%; Kilimangiaro Collection 611.000, 6,11%. Su Canale 5 L’arca di Noè 2.417.000, 18,69%, Beautiful 2.333.000 telespettatori, share 18,52%, Terra Amara 2.228.000, 19,53%, Verissimo 2.054.000, 21,24%, e nei Giri di Valzer 1.715.000, 16,97%. Su Italia 1 E-Planet ha registrato 470.000 telespettatori, 3,75%, il film L’incredibile storia di Winter il delfino un netto di 335.000, 3,01%; l’ultima delle puntate trasmesse di Due uomini e mezzo 176.000, 1,78%. Su Rete 4 il film La Tigre è ancora viva; Sandokan alla riscossa! ha registrato un netto di 246.000 telespettatori, 2,24% di share; il film La valle della vendetta un netto di 254.000, 2,54%. Su La7 il film The Eagle 229.000, 1,95%; il film Flawless – Un colpo perfetto 302.000, 3,08%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 356.000 telespettatori, share 8,18%. Su Rai 2 La domenica sportiva ha registrato nella presentazione 715.000 telespettatori, share 5,04% e nel programma 832.000, 8,61%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 344.000 telespettatori, share 2,82%. Su Canale 5 Station 19 257.000, 7,79%. Su Italia 1 la serie Law & Order: Special Victims Unit 477.000, 4,24%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.447.000, 26,75%; ore 20:00 3.675.000, 23,06%.

3.447.000, 26,75%; 3.675.000, 23,06%. Tg2 ore 13:00 1.208.000, 9,97%; ore 20:30 1.153.000, 6,96%.

1.208.000, 9,97%; 1.153.000, 6,96%. Tg3 ore 14:30 1.422.000, 11,54%; ore 19:00 1.370.000, 10,76%.

1.422.000, 11,54%; 1.370.000, 10,76%. Tg5 ore 13:00 2.780.000, 22,65%; ore 20:00 2.992.000, 18,60%.

2.780.000, 22,65%; 2.992.000, 18,60%. Studio Aperto ore 12:25 1.066.000, 10,37%; ore 18:30 394.000, 3,70%.

1.066.000, 10,37%; 394.000, 3,70%. Tg4 ore 12.00 340.000, 4,12%; ore 18:55 400.000, 3,07%.

340.000, 4,12%; 400.000, 3,07%. Tg La7 ore 13:30 537.000, 4,18%; ore 20:00 939.000, 5,83%.

Dati AUDITEL™