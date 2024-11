Il Paradiso delle Signore 9, la puntata di oggi, 1° novembre 2024, non in onda

I cambi odierni di palinsesto riguardano anche Rai 1, che per la giornata di oggi, 1° novembre 2024, non manda in onda la puntata de Il Paradiso delle Signore 9, che quindi si prende una pausa di un giorno in più rispetto al solito fine settimana: Veneri, magazzinieri e tutto lo staff che lavora nel grande magazzino di Milano, insomma, fanno il “ponte”.

Come mai Il Paradiso delle Signore 9 oggi non va in onda? La motivazione è la stessa che ha spinto Canale 5 a mettere temporaneamente in pausa alcuni programmi del suo daytime, tra cui Uomini e Donne ed Endless Love. La giornata di festa, ovvero Ognissanti, permette alle due reti di riprogrammare il proprio daytime, in attesa di tornare ai giorni feriali regolari della settimana prossima.

Ecco che, quindi su Raiuno va in onda una puntata estesa de La Volta Buona con Caterina Balivo, che allunga la sua durata fino alle 16:50, per poi passare la linea a La Vita in Diretta, anch’esso regolarmente in palinsesto. E Il Paradiso delle Signore 9? Nessuna paura: le saracinesche del grande magazzino milanese si rialzeranno lunedì prossimo, 4 novembre, alle 16:00 su Raiuno e su RaiPlay, con l’episodio numero 40 di questa nona stagione (la settimana nella versione daily).