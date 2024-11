Stop di un giorno per la soap opera turca, sostituita da un film-tv del ciclo di Inga Lindstrom. La settimana prossima, però, Endless Love recupera con doppio appuntamento in prima serata

Endless Love, la puntata di oggi, 1° novembre 2024, non in onda

Cambio di programmazione per il daytime di Canale 5: oggi, 1° novembre 2024, infatti, oltre a Uomini e Donne ed Amici di Maria De Filippi, neanche Endless Love va in onda. La soap opera turca, che sta riscuotendo un buon successo di pubblico, non viene quindi trasmessa con la solita puntata pomeridiana.

Come mai Endless Love non va in onda oggi? Come già fatto nelle stagioni passate, Canale 5 torna a mettere in pausa alcuni suoi prodotti del daytime nei giorni di festa. Ed essendo oggi la festività di Ognissanti, l’ammiraglia Mediaset ha preferito sospendere temporaneamente la messa in onda Endless Love, sostituendola con il film-tv “Inga Lindstrom-Coincidenze del destino”, in onda dalle 14:10.

Endless Love è l’unica soap del pomeriggio di Canale 5 che va in pausa: vanno infatti regolarmente in onda, in prima tv, sia Beautiful che My Home My Destiny (sebbene quest’ultima sia già interamente disponibile in anteprima su Mediaset Infinity).

Per quanto riguarda Endless Love, invece, l’appuntamento con la tormentata storia d’amore tra Nihan (Neslihan Atagül) e Kemal (Burak Özçivit) torna regolarmente domani, sabato 2 novembre, con la maxi-puntata in onda dalle 14:10 alle 16:30. La settimana prossima, inoltre, la soap opera turca avrà un appuntamento doppio in prima serata, sia giovedì 7 che venerdì 8 novembre.