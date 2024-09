Da chi sarà composto il cast de Il Paradiso delle Signore 9? La nona stagione (la settima in versione daily) della popolare soap opera italiana di Rai 1 torna con i nuovi episodi a partire da lunedì 9 settembre 2024, alle 16:00 (anche su RaiPlay), pronta a tenere compagnia al pubblico dell’ammiraglia Rai per tutta la stagione televisiva.

Il Paradiso delle Signore 9 senza Vittorio Conti

Il cast della nuova stagione dovrà fare a meno di Vittorio Conti: il personaggio, interpretato da Alessandro Tersigni (presente anche nella versione in prima serata della serie), è stato il protagonista fino all’anno scorso, quando ha deciso di prendersi una pausa e di dedicarsi ad altri progetti.

Non un addio: lo stesso Tersigni, in primavera, ha annunciato che prevede di tornare sul set più avanti. Con lui, esce di scena anche Chiara Baschetti, la cui Matilde è fuggita con Vittorio fuori dall’Italia, come visto nell’ultima puntata dell’ottava stagione.

Il Paradiso delle Signore 9, il cast confermato

Per due personaggi che escono, numerosi altri sono stati confermati. Ne Il Paradiso delle Signore 9 rivedremo infatti buona parte dei personaggi che già abbiamo conosciuto nelle stagioni passate, compresi alcuni che hanno fatto il loro ingresso nella stagione scorsa.

Dai personaggi ormai storici, come Umberto (Roberto Farnesi), Adelaide (Vanessa Gravina), Marta (Gloria Radulescu), Salvatore (Emanuel Caserio) ed Armando (Pietro Genuardi), alle immancabili Veneri, le commesse del grande magazzino milanese degli anni Sessanta in cui è ambientato il racconto.

Roberto Farnesi è Umberto Guarnieri;

è Umberto Guarnieri; Vanessa Gravina è Adelaide di Sant’Erasmo;

è Adelaide di Sant’Erasmo; Gloria Radulescu è Marta Guarnieri;

è Marta Guarnieri; Flavio Parenti è Tancredi di Sant’Erasmo;

è Tancredi di Sant’Erasmo; Emanuel Caserio è Salvatore Amato;

è Salvatore Amato; Francesca Del Fa è Irene Cipriani;

è Irene Cipriani; Pietro Genuardi è Armando Ferraris;

è Armando Ferraris; Pietro Masotti è Marcello Barbieri;

è Marcello Barbieri; Filippo Scarafia è Roberto Landi;

è Roberto Landi; Gabriele Anagni è Alfredo Perico;

è Alfredo Perico; Elvira Camarrone è Clara Boscolo;

è Clara Boscolo; Clara Danese è Elvira Gallo;

è Elvira Gallo; Massimo Cagnina è Ciro Puglisi;

è Ciro Puglisi; Gioia Spaziani è Concetta Puglisi;

è Concetta Puglisi; Silvia Bruno è Agata Puglisi;

è Agata Puglisi; Ilaria Maren è Delia Bianchetti;

è Delia Bianchetti; Danilo D’Agostino è Matteo Portelli;

è Matteo Portelli; Nicoletta Di Bisceglie è Rosa Camilli;

è Rosa Camilli; Luca Ferrante è Gianlorenzo Botteri.

Il Paradiso delle Signore 9, cast: nuovi personaggi

Non mancano, però, i nuovi ingressi, quattro nuovi personaggi che alimenteranno nuove linee narrative e diventeranno presto facilmente riconoscibili al pubblico della serie. In particolare, spicca il nome di Odile, la tanto citata in passato figlia di Adelaide, che in questa stagione andrà a vivere con la madre.

quando arriva a Milano ha circa venticinque anni e alle spalle una vita molto diversa da quella che la attende. Cresce a Ginevra, circondata dall’amore di una famiglia adottiva della buona borghesia. Il padre Guy Leducq ha un’avviata concessionaria d’auto, la madre Amanda è una ex violoncellista che, per amore della famiglia, rinuncia presto alla sua carriera musicale. È una ragazza spigliata, allegra e serena. Quando i genitori adottivi muoiono a poca distanza l’uno dall’altra nella sua esistenza appare Adelaide. Odile scopre così di essere stata adottata e che la sua vera famiglia è quella dei Sant’Erasmo. Una famiglia e consuetudini che fa molta fatica ad accettare. Thomas Santu è Enrico Brancaccio: entra nel mondo del Paradiso avvolto da un alone di mistero. È un Carabiniere amico di Armando Ferraris a trovargli un posto al Paradiso delle Signore. Dovrebbe nascondere la sua identità, raccontare di sé il meno possibile, non rivelare a nessuno di avere una figlia e soprattutto non dovrebbe avere alcun coinvolgimento sentimentale. Ma non è facile o forse è impossibile.

la nuova Venere, 24 anni, è figlia della piccola borghesia cattolica milanese, padre impiegato e madre casalinga. Abbandonata da un uomo che l’aveva messa incinta e allontanata dalla famiglia, Mirella trova ospitalità nella casa-famiglia che segue Marta. Ed è grazie a lei che trova lavoro come venere al Paradiso dove viene subito accolta come un’amica. Ma qual è la vera storia di questa coraggiosa ragazza? Marta Mazzi è Giulia Furlan: è la nuova stilista della GMM. Giovane, elegante, determinata, ricca di talento, ma già con una buona esperienza. La sua ambizione unita ai conflitti personali irrisolti con Botteri la rendono una valida alleata di Tancredi nell’eterno conflitto con il Paradiso delle Signore.