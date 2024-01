Anche oggi, giovedì 25 gennaio 2024, alle 16:00 su Raiuno va in onda una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 8, la nuova stagione (la sesta in formato daily) della fortunata fiction ambientata nella Milano di metà Anni Sessanta.

La serie è cominciata nel 2015 ed è andata in onda con episodi settimanali in prima serata per le prime due stagioni, fino al 2017. Dal 2018, invece, è diventato un appuntamento del pomeriggio feriale di Raiuno, con episodi della durata di 50 minuti circa ciascuno.

La serie, quest’anno, è ambientata nel 1964, nel primo grande magazzino di Milano, che il protagonista Vittorio Conti (Alessandro Tersigni, presente fin dalla prima stagione) ha rilevato e riaperto dopo la morte dell’amico Pietro Mori (Giuseppe Zeno, protagonista della serie in prime time). Le puntate raccontano le vicende dentro e fuori il negozio che coinvolgono le Veneri -ovvero le commesse- i vari dipendenti e le loro famiglie, con uno sguardo anche sul nuovo Gmm, il grande magazzino rivale appena aperto da Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi).

CLICCA QUI PER LEGGERE LE ANTICIPAZIONI DE IL PARADISO DELLE SIGNORE 8 DELLA SETTIMANA DAL 22 AL 26 GENNAIO 2024

Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni puntata 25 gennaio (puntata 91)

Matteo (Danilo D’Agostino) si presenta a sorpresa da Concetta (Gioia Spaziani) parlandole dei suoi reali sentimenti verso Maria (Chiara Russo). Intanto al Paradiso è il gran giorno della sfilata in minigonna e tutto lo staff accoglie con entusiasmo Mary Quant. Rosa (Nicoletta Di Bisceglie) fa la sua splendida figura in minigonna e colpisce Marcello (Pietro Masotti). Dopo l’incontro con Matteo, Concetta decide di parlare con Silvana (Elodie Treccani) a proposito dei loro due figli.

Il Paradiso delle Signore 8 su RaiPlay

È possibile vedere la puntata de Il Paradiso delle Signore 8, oltre che durante la diretta su Raiuno, anche in streaming sul sito di RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie.