Torna anche per questa stagione tv, su Raiuno, il grande magazzino più famoso d’Italia: Il Paradiso delle Signore 8 torna così in onda nel pomeriggio della rete ammiraglia Rai, confermandosi ormai uno dei programmi di punta del day time. Nato nel 2015 come serie tv da prima serata, dopo due stagioni è stata trasformata in serie daily, riscontrando un ottimo successo di pubblico e raggiungendo così la sesta stagione nel formato quotidiano e l’ottava in totale. Niente male per una serie italiana, che ha saputo osare ed è stata ripagata con l’affetto del pubblico giorno dopo giorno. Anche in questa stagione sono numerose le novità, così come le conferme, a partire dal cast e dai personaggi che già amiamo, a cui se ne aggiungono ovviamente di nuovi. Curiosi di saperne di più? Proseguite nella lettura!

Quando inizia Il Paradiso delle Signore 8?

Il Paradiso delle Signore 8 Vittorio ha qualcosa da dirvi: la nuova stagione sta arrivando😍©: Rai1 Posted by Il Paradiso delle Signore FanPage on Monday, August 28, 2023

L’ottava stagione della serie parte, come da tradizione, a metà settembre, insieme al resto della programmazione di Raiuno. I nuovi episodi, quindi, vanno in onda da lunedì 11 settembre 2023.

A che ora va in onda Il Paradiso delle Signore?

Anche l’orario di messa in onda rimane invariato rispetto al passato: la serie dà appuntamento al proprio pubblico dalle 16:05 alle 16:55, dal lunedì al venerdì.

Quante sono le puntate di Il Paradiso delle Signore 8?

Il numero di puntate di questa stagione dovrebbe essere lo stesso delle precedenti stagioni, ovvero 160.

Quando finisce Il Paradiso delle Signore 8?

La soap andrà in onda quindi per tutto l’autunno e l’inverno, per concludersi, come ormai da tradizione, a primavera inoltrata, intorno al mese di maggio 2024. Una particolarità della serie è di seguire l’andamento delle stagioni, delle ricorrenze e delle festività, con puntate ad hoc ambientate, ad esempio, durante le festività di Natale, la settimana di Sanremo o altre occasioni particolari.

Quante sono le stagioni del Paradiso delle Signore?

In tutto, le stagioni della serie sono otto: le prime due, però, sono andate in onda in prima serata, dal 2015 al 2017, mentre dal 2018 la serie è diventata quotidiana. Quindi la versione daily ad oggi ha sei stagioni che, aggiungendosi alle prime due, porta il numero totale ad otto.

La trama de Il Paradiso delle Signore 8

Milano, settembre 1964

Il Paradiso delle Signore di Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) sta vivendo un momento difficile a causa della concorrenza del GMM, grande magazzino di lusso che ha aperto a pochi metri di distanza. Il nuovo negozio, creatura di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e Tancredi di Sant’Erasmo (Flavio Parenti) sta dimostrando di saper attrarre la clientela grazie alla bravura della stilista Flora Gentile (Lucrezia Massari) e di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo (Chiara Baschetti).

Le due donne, memori dell’esperienza maturata proprio sotto la guida di Conti, con cui hanno collaborato fino a poco

tempo prima, si dimostrano oggi rivali pericolose, ma anche corrette e leali. Lo stesso non può dirsi di Umberto e Tancredi, quest’ultimo particolarmente deciso a distruggere Vittorio, per il quale nutre una profonda gelosia, a causa del rapporto intenso che l’uomo ha instaurato con sua moglie Matilde.

Nonostante il momento difficile, Vittorio Conti non si perde d’animo e con la collaborazione di Roberto Landi (Filippo Scarafia), Maria Puglisi (Chiara Russo) ora stilista dell’intera collezione, e Irene Cipriani (Francesca del Fà), capocommessa delle Veneri, si adopera per promuovere nuove iniziative che riconfermino il primato del Paradiso e la sua mission di luogo in cui realizzare i propri sogni.

Inevitabilmente la competizione tra i due magazzini porta Matilde e Vittorio a confrontarsi continuamente, mettendo a rischio la loro decisione di stare lontani e creando situazioni difficili. Anche nella vita della Contessa Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina) c’è una grande novità una figlia ritrovata, che credeva essere nata morta e con cui ora vuole tentare di costruire il rapporto che gli è stato precluso. In questo suo tentativo viene sostenuta da Marcello (Pietro Masotti) ma, inaspettatamente, anche da Umberto, a cui si riavvicina in maniera graduale, provocando gelosie nei rispettivi partner. Il desiderio della donna di riconquistare la figlia la obbliga a prendere decisioni difficili che causeranno sconvolgimenti nella vita di tutti, in particolare in quella di Marcello, costretto a dimostrare tutta la sua determinazione e abilità umana e professionale.

La serie si arricchisce anche di un nuovo personaggio, Matteo (Danilo D’Agostino), un ragazzo misterioso che combatte contro i propri demoni e che scopriremo avere un legame speciale con uno dei nostri protagonisti. Il ragazzo dimostra una grande capacità professionale e inizia a lavorare come contabile nel Paradiso, al posto di Vito Lamantia (Elia Tedesco), rimasto in Australia a causa dei gravi problemi che affliggono la sua azienda. Maria, tornata a Milano prima di lui, palpita in attesa del ritorno del suo fidanzato, soprattutto quando si rende conto di iniziare a subire troppo il fascino ambiguo di Matteo.

Le pene d’amore affliggono anche Salvatore (Emanuel Caserio) che viene a sapere che Elvira Gallo (Clara Danese) la venere per cui ha iniziato a nutrire una forte simpatia dopo la separazione, si è fidanzata durante l’estate con quello che sembra essere il fidanzato modello. Grazie alla generosità di Marcello, Salvatore decide di concentrarsi sul lavoro, trasformando il suo locale nel Gran Caffè Amato, anche se spera sempre di poter riconquistare la dolce Elvira.

A Milano, a sorpresa, arrivano Ciro Puglisi (Massimo Cagnina), padre di Maria, scappato dalla Sicilia perché caduto in disgrazia, con la moglie Concettina (Gioia Spaziani) e con Agata (Silvia Bruno) la figlia più piccola. La famiglia Puglisi abita nella casa che era stata degli Amato, perché sia Salvatore che il magazziniere del Paradiso, Armando (Pietro Genuardi), sono andati a vivere nell’elegante appartamento che Marcello si é concesso con i guadagni delle sue imprese.

Nel Paradiso continuano a lavorare Alfredo Perico (Gabriele Anagni) alla ricerca di una veloce crescita sociale per accontentare Irene, di cui è sempre più innamorato, la venere Clara Boscolo (Elvira Camarrone) con la sua passione per il ciclismo, e Delia (Ilaria Maren), una nuova Venere esperta parrucchiera e appassionata di pettegolezzi e divi. Come ogni anno condivideremo la nascita di amicizie, amori, sogni e speranze dei nostri beniamini, vivendo con loro nel meraviglioso mondo del Paradiso delle Signore… le sorprese non mancheranno!

Chi sono i protagonisti del Paradiso delle Signore?

La soap opera conferma gran parte del cast principale della serie visto nella stagione precedente. Torna, quindi, Alessandro Tersigni, volto della serie fin dalla primissima stagione (così come Filippo Scarafia, rientrato nel cast l’anno scorso), affiancato dagli altri volti presenti fin dall’inizio dell’avventura daily, ovvero Roberto Farnesi e Vanessa Gravina. Nomi a cui, stagione dopo stagione, se ne sono aggiunti altri, ora diventati dei volti di casa per il pubblico di Raiuno.

I protagonisti de Il Paradiso delle Signore 8

Alessandro Tersigni è Vittorio Conti

Roberto Farnesi è Umberto Guarnieri

Vanessa Gravina è Adelaide di Sant’Erasmo

Flavio Parenti è Tancredi di Sant’Erasmo

Lucrezia Massari è Flora Gentile

Chiara Baschetti è Matilde Frigerio di Sant’Erasmo

Emanuel Caserio è Salvatore Amato

Pietro Masotti è Marcello Barbieri

Pietro Genuardi è Armando Ferraris

Chiara Russo è Maria Puglisi

Filippo Scarafia è Roberto Landi

Elia Tedesco è Vito Lamantia

Massimo Poggio è Ezio Colombo

Gabriele Anagni è Alfredo Perico

Danilo D’Agostino è Matteo Portelli

Massimo Cagnina è Ciro Puglisi

Gioia Spaziani è Concetta Puglisi

Silvia Bruno è Agata Puglisi

Luca Ferrante è Gian Lorenzo Botteri

Le Veneri de Il Paradiso delle Signore 8

Lara Komar è Gloria Moreau/Morelli

Francesca Del Fa è Irene Cipriani

Clara Danese è Elvira Gallo

Elvira Camarrone è Clara Boscolo

Ilaria Maren è Delia BIanchetti

Il Paradiso delle Signore 8, repliche su Rai Premium

Non siete riusciti a vedere le puntate de Il paradiso delle Signore su Raiuno e le volete recuperare in tv? Nessun problema: anche quest’anno, Rai Premium permette di rivedere tutti gli episodi settimanali in un’unica giornata: l’appuntamento è ogni sabato pomeriggio, dalle 15:30 alle 19:30, con le repliche degli episodi andati in onda nella settimana appena conclusa.

Il Paradiso delle Signore 8 su RaiPlay

Preferite vedere Il Paradiso delle Signore 8 quando avete tempo, senza aspettare la programmazione tv? In questo caso, in vostro aiuto c’è RaiPlay, tramite cui è possibile non solo vedere la diretta streaming di Raiuno (e quindi anche delle puntate giornaliere), ma anche recuperarle in un secondo momento sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della serie, dove è possibile rivedere tutti gli episodi.

Dov’è girato Il Paradiso delle Signore 8?

Come le passate stagione, gran parte delle riprese dell’ottava stagione (la sesta daily) della serie sono effettuate presso gli studi Videa di Roma a partire da maggio 2023. Alcune scene in esterna, invece, sono state effettuate a Milano e Torino.

Il Paradiso delle Signore 9 ci sarà?

È ancora presto per parlare de Il Paradiso delle Signore 9: molto dipenderà dagli ascolti dell’ottava stagione. Certamente, la serie si è ormai radicata nelle abitudini dei telespettatori di Raiuno, che hanno dimostrato numerosi di apprezzare le vicende raccontate. Raiuno, dal canto suo, ha trovato un contenuto garbato, elegante e di intrattenimento con cui tenere testa alla concorrenza.