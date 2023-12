Una pausa breve, per la serie del pomeriggio di Raiuno, che si ferma nella settimana di Natale. I nuovi episodi in onda già nella prima settimana dell’anno nuovo

Il Paradiso delle Signore 8 in pausa per Natale: quando torna in onda?

Per Natale, il grande magazzino degli anni Sessanta di Milano chiude per le meritate vacanze, ma per poco. Il Paradiso delle Signore 8 si ferma infatti per qualche giorno, mettendo in pausa gli episodi della serie tv che tiene compagnia al pubblico di Raiuno nel pomeriggio feriale. Ma non temete: sappiamo già quando tornerà in onda Il Paradiso delle Signore 8 con i nuovi episodi.

Il Paradiso delle Signore 8 e la pausa per Natale

La serie, in onda nel pomeriggio da sei anni, rispetta la tradizionale pausa natalizia: dal 25 dicembre 2023, quindi, la messa in onda dei nuovi episodi sarà sospesa, per permettere al pubblico affezionato di poter festeggiare il Natale senza il “pensiero” di dover recuperare le puntate andate in onda su RaiPlay.

Va detto che quella di mettere in pausa Il Paradiso delle Signore sotto Natale è un’abitudine. Solo l’anno scorso la soap andò in onda anche durante le feste, ma solo perché doveva recuperare la pausa forzata avvenuta tra novembre e dicembre per i Mondiali in Qatar. Negli altri anni, invece, la pausa natalizia è sempre stata rispettata.

Cosa va in onda al posto de Il Paradiso delle Signore 8 a Natale?

Raiuno ha deciso di affidarsi a dei film per il pomeriggo del 25 e 26 dicembre. Lunedì 25 andranno in onda “Belle & Sebastien-L’avventura continua”, “Un gioioso Natale” e “Natale all’improvviso”, mentre martedì 26 “Belle e Sebastien-Amici per sempre”, “Il Natale che ho dimenticato” e “Un bebè per Natale”. Dal primo giorno feriale della prossima settimana, ovvero mercoledì 27, tornerà in onda La Volta Buona, con delle puntate che si allungheranno fino alle 16:55, prendendo così il posto de Il Paradiso delle Signore.

Quando torna in onda Il Paradiso delle Signore 8?

Come vi abbiamo anticipato, la pausa durerà poco, solo pochi giorni: già dalla prima settimana dell’anno nuovo, infatti, Il Paradiso delle Signore 8 tornerà in onda con nuovi episodi. L’appuntamento è da martedì 2 gennaio 2024, sempre alle 16:00, quando riprenderà la programmazione ordinaria della soap, che così proseguirà la messa in onda dall’episodio numero 75, fino a fine stagione.