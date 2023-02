Non è un lunedì qualsiasi, per i fan de Il Paradiso delle Signore 7: la popolare soap opera in onda nel pomeriggio di Raiuno, infatti, oggi, 13 febbraio 2023, non va in onda. Nessuna decisione dell’ultimo minuto, ma una programmazione decisa da tempo per lasciare spazio all’informazione.

Tra ieri ed oggi, infatti, si vota per le Elezioni Regionali in Lombardia ed in Lazio: solo due regioni, ma gli esiti del voto potrebbero rivelarsi molto importanti per valutare la stabilità del Governo e le sue mosse future. Per questo gli esiti delle consultazioni sono molto attesi.

Il paradiso delle signore Il Paradiso delle Signore 7, anticipazioni puntate 14 - 17 febbraio 2023 Ecco che, quindi, dalle 14:50 va in onda uno Speciale Tg1 che attenderà la chiusura dei seggi prevista per le 15:00 per poter dare in diretta i primi exit poll e seguire l’inizio dello spoglio dei voti.

Uno speciale che andrà in onda fino alle 17:00, quando passerà la linea a La Vita in Diretta, che continuerà a seguire lo scrutinio ma si occuperà anche delle altre notizie (e non potrà mancare uno spazio dedicato al Festival di Sanremo). Le elezioni regionali saranno anche al centro della puntata in diretta di Porta a Porta, in seconda serata.

Ecco spiegato perché oggi Il Paradiso delle Signore 7 non va in onda: la puntata che sarebbe dovuta essere trasmessa è già stata recuperata sabato scorso, quando la soap è andata eccezionalmente in onda (se ve la siete persa potete recuperarla su RaiPlay). Le avventure del grande magazzino della Milano degli anni Sessanta torneranno regolarmente domani, martedì 14 febbraio 2023, alle 16:05.