Per il pubblico di Raiuno quella in partenza domani, 12 ottobre 2020, potrà sembrare un’altra regolare settimana di programmazione per Il Paradiso delle Signore. In realtà, non è così: da questo lunedì, infatti, le puntate in onda fanno parte della quinta stagione della serie tv che, giunta al suo anno in daytime, è diventata ormai un appuntamento fisso del pomeriggio Rai (la puntata di venerdì scorso ha ottenuto 1,9 milioni di telespettatori ed il 18,2% di share).

Il paradiso delle Signore 5 viaggia nel tempo… di quattro mesi

Le puntate andate in onda da settembre ad oggi, infatti, appartenevano ancora al “lotto di produzione” della quarta stagione: le riprese sarebbero dovute avvenire tra marzo ed aprile, ma il lockdown aveva chiuso il set, lasciando le sceneggiature pronte ma senza la possibilità al cast di lavorarci.

Con la riapertura a giugno del set, la prima cosa che la produzione ha fatto è stata quindi di girare quegli episodi, in modo da raggiungere le 160 puntate previste della quarta stagione. Una volta terminate le riprese, cast e troupe -seguendo sempre tutte le norme di sicurezza anti-Covid del caso- si sono buttati subito sulla quinta stagione.

Una delle particolarità de Il Paradiso delle Signore è che il tempo del racconto segue di pari passo quello della realtà: le stagioni nella Milano degli anni Sessanta raccontata dalla fiction seguono le stagioni del pubblico televisivo, riuscendo così a creare puntate ad hoc per festività e ricorrenze.

Con lo stop anticipato alle riprese, non è stato più possibile seguire questo ritmo: ecco perché a settembre i protagonisti, con la ripresa degli episodi, stavano ancora festeggiando il Primo Maggio. Un problema a cui gli sceneggiatori hanno posto rimedio facendo fare alla storia, nella quinta stagione, un salto temporale di quattro mesi. Et voilà: ora personaggi e vicende sono di nuovi di pari passo con le stagioni vissute dal pubblico, che sarà nuovamente accompagnato giorno dopo giorno da sorprese, misteri e colpi di scena.

Cosa succederà nei nuovi episodi?

Ne Il Paradiso delle Signore 5 ritroveremo quasi tutto il cast principale della serie. Diciamo quasi perché, come visto dal finale della quarta stagione andato in onda venerdì scorso, una coppia ha salutato Milano. Riccardo (Enrico Oetiker) e Nicoletta (Federica Girardello), dopo il mancato matrimonio di lui con Ludovica (Giulia Arena) hanno deciso di trasferirsi a Parigi, dove potranno vivere insieme nonostante il matrimonio di Nicoletta con Cesare (Michele Cesari) non sia ancora stato annullato dalla Sacra Rota.

La quinta stagione non vedrà neanche la presenza di Angela (Alessia Debandi, tornata sul set della seconda stagione di Volevo fare la rockstar), che è partita per l’Australia per stare vicino al figlio, trasferitosi con la famiglia adottiva. Rivedremo, invece, i due protagonisti Marta (Gloria Radulescu) e Vittorio (Alessandro Tersigni), di ritorno da New York, dove hanno passato la luna di miele.

Marta, però, sembra un po’ nostalgica verso la Grande Mela: e se volesse trasferirsi lì? Luciano (Giorgio Lupano), intanto, nonostante la richiesta di Federico (Alessandro Fella) di lasciare Clelia (Enrica Pintore), farà di testa sua, prendendola decisione di andarsene via di casa, di fatto lasciando Silvia (Marta Richeldi).

Umberto (Roberto Farnesi) è invece riuscito a riportare in Italia Adelaide (Vanessa Gravina): quest’ultima sarà al centro delle elezioni del nuovo presidente del Circolo e, per strappare qualche voto, si ritroverà anche a fare la modella per il Paradiso delle Signore.

Tra le Veneri, invece, ci sarà un po’ di crisi tra Gabriella (Ilaria Rossi) e Cosimo (Alessandro Cosentini), causata dalle differenze tra le loro due famiglie, mentre Roberta (Federica De Benedittis) vivrà un inaspettato momento romantico con Marcello (Pietro Masotti). Alle due ragazze, Laura (Arianna Montefiori) chiederà ospitalità. Tra le Veneri, infine, dovrebbe esserci un nuovo arrivo: per colmare l’assenza di Angela, infatti, Clelia dovrebbe assumere una nuova ragazza che, stando ad indiscrezioni, dovrebbe avere il volto di Grace Ambrose.