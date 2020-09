Il Paradiso delle Signore, Alessia Debandi: "Brutto lavorare senza stare vicino ai colleghi, ma è un sacrificio da fare. Angela sarà più tranquilla"

Di Paolo Sutera domenica 6 settembre 2020

Alessia Debandi, interprete di Angela ne Il Paradiso delle Signore, ci racconta cosa succederà al suo personaggio, rivela le difficoltà di lavorare con le nuove misure di sicurezza ed anticipa se farà parte del cast della seconda stagione di Volevo fare la rockstar

L'anno scorso ha fatto parte dei nuovi ingressi de Il Paradiso delle Signore. Quest'anno Alessia Debandi, giovane attrice piemontese che nel 2016 ha vinto il concorso "Una ragazza per il cinema", è invece tra le conferme del cast della serie tv che torna con nuovi episodi lunedì 7 settembre 2020, alle 15:40, su Raiuno. Il suo personaggio, Angela, nella stagione scorsa ne ha passate di ogni.

Sorella di Marcello (Pietro Masotti), Angela ha prima iniziato a lavorare come barista al circolo e dopo come Venere, diventando coinquilina di Gabriella (Ilaria Rossi) e Roberta (Federica De Benedittis). Durante la stagione, ha sofferto durante le ricerche del figlio che le era stato portato via, ma anche a causa di Riccardo (Enrico Oetiker), che ha lasciato definitivamente dopo che questo è diventato padre del figlio di Ludovica (Giulia Arena).

Impossibile, quindi, non domandarsi se Angela troverà un po' di pace nei nuovi episodi: "Dal mio punto di vista, Angela potrebbe tornare a stare più tranquilla, sì... Però non aggiungo altro", ci dice l'attrice. La Debandi ci ha anche raccontato com'è stato tornare sul set con le nuove misure anti-Covid, che hanno imposto rigide regole, tra cui il divieto di avvicinarsi agli altri fuori dal set:

"Riprendere dopo il Covid è stato strano: siamo abituati -sia nelle scene che fuori, dal momento che si sono creati rapporti umani tra gli attori e con la troupe- a stare vicini, parlare, spettegolare... Non poterlo fare è stato brutto, mi è mancato. Però, ovviamente, è stato per una buona causa. E' stato un piccolo sacrificio che abbiamo dovuto fare".

Oltre Il Paradiso delle Signore, però, l'attrice l'autunno scorso è stata anche nel cast di Volevo Fare la Rockstar, serie tv di Raidue che ha incontrato il gradimento del pubblico e di cui, ad agosto, è stata confermata la seconda stagione: rivedremo la sua Vanessa, fidanzata di Antonio (Fabrizio Costella) e migliore amica di Eros (Riccardo Maria Manera)?