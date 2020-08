Volevo fare la rockstar, la seconda stagione è confermata

Di Paolo Sutera sabato 15 agosto 2020

La Friuli Venezia Giulia Film Commission ha confermato la seconda stagione di Volevo fare la rockstar, la fiction di Raidue con Valentina Bellè e Giuseppe Battiston

Seconda stagione per Volevo fare la rockstar: la conferma non arriva da Rai Fiction, ma dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission, che già aiutò la Pepito Produzioni, a cui si deve la serie tv, nella realizzazione della prima stagione, andata in onda l'autunno scorso su Raidue.

La Fgv Film Commission ha infatti annunciato di aver iniziato a lavorare con la casa di produzione per la ricerca di nuove location e per tutto ciò che concerne il comparto produttivo di una fiction, e quindi anche le comparse. Gorizia e Cormons saranno ancora una volta protagonista, offrendo i loro scorci per l'ambientazione della fiction, ovvero l'immaginaria cittadina di Caselonghe, dove vive la protagonista Olivia (Valentina Bellè) insieme alle due figlie Emma (Caterina Baccicchetto) e Viola (Viola Mestriner).

A proposito del cast, sebbene manchi ancora l'ufficialità sembra che quello che abbiamo già visto negli episodi andati in onda sarà confermato, come ad esempio Riccardo Maria Manera (Eros), Giuseppe Battiston (Francesco), Emanuela Grimalda (Nadja) ed Angela Finocchiaro (Nice).

Tratto dal blog di Valentina Santandrea, in cui l'autrice si diverte a raccontare le proprie esperienze di vita fortemente condizionate dal suo status di madre single di due gemelle, la seconda stagione di Volevo fare la rockstar potrà così riprendere in mano le vicende di un family drama capace di essere irriverente al punto giusto. Potremo scoprire, ad esempio, la nuova vita di Eros dopo il coming out, e soprattutto se tra Olivia e Francesco sarà tutto rose e fiori.

Le riprese della seconda stagione inizieranno ad ottobre (e si spera senza interruzioni), sempre con la regia di Matteo Oleotto. "Non è stato un anno facile per il cinema FVG, come per tutti", spiega il Presidente della Film Commission Federico Poillucci. "Ora ripartiamo, nel rispetto di non facili protocolli ma con tanta voglia. E siamo certi che farlo con Matteo Oleotto e la seconda stagione di Volevo fare la rockstar ci riporterà l’entusiasmo di sempre e anche un po’ di allegria. Ringraziamo i Comuni di Gorizia e Cormons per aver assicurato alla serie la consueta convinta collaborazione". La messa in onda della seconda stagione potrà quindi essere per l'autunno 2021.