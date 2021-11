Il grande fratello vip 6 da gennaio si sposta al giovedì, con la fiction al venerdì

Rimescolamento nel palinsesto di Canale 5 a partire dal prossimo mese di gennaio. Con l’arrivo delle nuove partite di Coppa Italia e più avanti con quelle di Champions league la rete ammiraglia del gruppo Mediaset potrebbe destinare spesso e volentieri la serata del mercoledì alle telecronache dirette delle partite di calcio dei due tornei sopra menzionati. Ecco dunque che in quella serata, finora destinata alle fiction, non era più conveniente posizionare i prodotti di questo genere televisivo previsti per il nuovo anno, è per questo motivo che si è deciso di rimescolare le carte. Questo rimescolamento vedrà lo spostamento delle fiction nella serata del venerdì, che diventerà quindi la serata dedicata a questo genere da Canale 5, con il Grande fratello vip 6 che dovrà sacrificarsi spostandosi, per il suo secondo appuntamento, nella serata difficile del giovedì. Per altro ricordiamo che questa era la serata delle prime edizioni del reality show prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy.

Vedremo quindi a partire dal mese di gennaio il venerdì sera su Canale 5 Più forti del destino, Fosca e Viola come il mare, mentre il Grande fratello vip 6 anticiperà il suo secondo appuntamento settimanale il giovedì sera. A partire da gennaio dunque il Grande fratello vip 6 andrà in onda il lunedì ed il giovedì sera e tutto questo fino alla finale prevista come è noto la metà del mese di marzo. Va detto inoltre che il giovedì sera potrebbero esserci match di Coppa Italia, in quel caso il Gf vip 6 andrà in onda solo di lunedì.

Tutto questo è stato deciso perchè non sarebbe stato conveniente, editorialmente parlando, lasciare le fiction il mercoledì sera, con il rischio di doverle spesso e volentieri interrompere per lasciare posto alle dirette del calcio di Coppa Italia e Champions league. Il Grande fratello vip 6 dunque se la dovrà vedere con la fiction forte di Rai1 del giovedì sera, fra tutte Don Matteo 13 con l’ingresso di Raul Bova al posto di Terence Hill, mentre le fiction di Canale 5 avranno contro i varietà di Rai1, prima la coda di Voice senior e poi dopo il Festival di Sanremo la nuova edizione del Cantante mascherato.