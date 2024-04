Sta assumendo giorno dopo giorno sempre di più i contorni di un piccolo caso quelli che stanno avvolgendo il format dei Soliti ignoti. Il game show inaugurato nel 2007 da Fabrizio Frizzi a cui è poi subentrato Amadeus. Il programma, secondo insistenti indiscrezioni riportate da alcuni quotidiani nazionali e non, starebbe per volare verso altri lidi. Parrebbe infatti che Amadeus, all’interno dell’operazione del suo trasloco a Nove, si porterebbe dietro proprio il game delle identità nascoste.

Affari tuoi e Soliti ignoti, le galline dalle uova d’oro dell’access di Rai1

Va detto che Soliti ignoti, insieme ad Affari tuoi, è la gallina dalle uova d’oro dell’access prime time di Rai1. I due game infatti assicurano ascolti molto alti a quella preziosa fascia oraria, ascolti che assegnano alla Rai il primato assoluto nella prestigiosa fascia di prima serata. Superando anche di 8 punti Mediaset, primo gruppo televisivo che si pone alle spalle della televisione pubblica. Per questo motivo, per la forza dei due programmi, i cui diritti sono di Endemol/Banijay, la Rai non li vuole perdere. E’ in corso, secondo quanto si legge sui media una trattativa fra Rai e Banijay per il rinnovo dell’accordo circa la messa in onda dei due format. Un accordo quadro che prevederebbe anche altre produzioni.

Il file Soliti ignoti

Ma se su Affari tuoi non ci sono problemi di sorta, game attualmente in onda su Rai1, per Soliti ignoti ce ne sarebbero, legati anche semplicemente al fatto che il programma non è in onda attualmente su Rai1. Occorre appunto rinnovare il contratto con Banijay. Ma su Soliti ignoti, o meglio sul meccanismo di questo game c’è un episodio del passato presente sul web che farebbe proprio pensare che quel format è già della Rai, indipendentemente da qualsiasi trattativa con società esterne. Navigando sul web ci siamo infatti imbattuti in un video del passato televisivo, pubblicato sull’instagram di Gianni Ippoliti che ora vi raccontiamo.

Soliti ignoti e un episodio del 1991

Torniamo indietro all’estate del 1991. Siamo a Riva del Garda, ridente cittadina affacciata sul lago di Garda, dove andava in onda Uno, Due, Tre, Rai. In quella trasmissione di Rai1 venivano presentati i programmi stagionali delle tre Rai. Alla conduzione c’era Pippo Baudo. Sul palcoscenico, insieme al conduttore siciliano, per presentare il nuovo programma della domenica pomeriggio di Rai3 c’erano il suo conduttore Andrea Barbato e Gianni Ippoliti, ideatore del game inserito all’interno della nuova trasmissione. In quell’occasione veniva presentato appunto tale game.

La presentazione a “Uno, Due, Tre, Rai” su Rai1 e poi a “Girone all’italiana” su Rai3

Sul palco veniva chiamato un personaggio comune e i presenti, ovvero lo stesso Barbato, a cui si erano aggiunti Corrado Augias e Fabrizio Frizzi, dovevano indovinare la professione del personaggio. Non vi ricorda qualcosa questo meccanismo? Poi il gioco è stato proposto proprio all’interno di “Girone all’italiana” il programma della domenica pomeriggio di Rai3. Il format di Soliti ignoti successivamente veniva acquistato all’estero e a sua volta comprato dalla società che lo ha venduto alla Rai nel 2007. Qui di seguito il video di Uno, Due, Tre, Rai piuttosto esaustivo.

Insomma tutto questo per dire che se anche, nella lontana ipotesi, in cui Amadeus si portasse Soliti ignoti sul Nove (anche se abbiamo letto che va sul Nove per “nuove sfide e nuovi sogni” e Soliti ignoti appartiene ormai alla sua precedente vita professionale) la Rai alla luce di quelle immagini parrebbe che il programma lo avrebbe comunque in casa. Parente misterioso compreso, pure questo originariamente presente nel game andato in onda a “Girone all’italiana“.