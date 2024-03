Focus ascolti primo trimestre 2024: Rai1 vincente grazie ad un strepitoso prime time (di Affari tuoi e Sanremo)

Alla vigilia della Santa Pasqua 2024 è tempo di un primo bilancio degli ascolti di questo primo trimestre del nuovo anno. Nella nostra storica rubrica di focus ascolti andremo a vedere i dati di questi primi tre mesi, da gennaio a fine marzo 2024 delle principali reti generaliste nazionali nelle varie fasce orarie. Questi dati andremo a confrontarli, come facciamo sempre in questi focus, con i dati dei primi tre mesi dello scorso anno. In questo post ci occuperemo principalmente delle due reti ammiraglie del panorama televisivo nazionale, ovvero Rai1 e Canale 5.

Rai1 la rete più vista del primo trimestre 2024

Partiamo dalla rete più vista che resta Rai1 con un dato medio nel totale giornata da gennaio ad oggi del 20,27% di share a fronte del 17,87% di Canale 5 che segue al secondo posto. Abbiamo poi al terzo posto Rai3 con un dato medio del 6,63% di share. Quarta piazza per Rai2 con il 4,94%, quindi quinta ad una incollatura c’è Italia 1 con il 4,69%. Quinta posizione per Rete 4 con il 3,71% e sesta La7 con il 3,6% di share. Le altre reti, sommate, ottengono il 38,29% di share.

Canale 5 vince nel primo mattino, nel mezzogiorno e nel pomeriggio

Canale 5 prevale nella fascia del primissimo mattino (7-9) con il 18,08% di share, nel mezzogiorno/pomeriggio fra le 12 e le 18 con il 20% di share, mentre Rai1 in questa fascia si ferma al 15,57%. In particolare Canale 5 cresce dello 0,28% di share rispetto ai primi tre mesi dell’anno scorso nella fascia pomeridiana.

Rai1 comanda la mattina, il preserale, il prime time e la seconda serata

Rai1 vince la mattina, il preserale, il prime time e la seconda serata. Per quel che riguarda il mattino, il dato omogeneo che va dalle otto e mezza e fino al Tg1 delle 13:30, vede Rai1 crescere dello 0,3% di share rispetto ai primi tre mesi del 2023, ottenendo una media del 18,30%, con Canale 5 che ottiene in questa forbice oraria il 19,60%, ma in calo di un punto rispetto al periodo gennaio-marzo 2023.

Rai1 vince nel totale giornata principalmente grazie ai dati dal preserale alla seconda serata. Nel preserale Rai1 ottiene nel primo trimestre 2024 il 23,41% di share, rispetto al 18,5% di Canale 5. La prima rete scende in questa fascia dello 0,13%, mentre l’ammiraglia Mediaset flette dello 0,8% rispetto al primo trimestre del 2023.

Lo strepitoso prime time di Rai1 grazie ad Affari tuoi

Ma il dato più eclatante nel confronto con Canale 5, Rai1 lo ottiene nel prime time. La prima rete Rai fa registrare nel primo trimestre di quest’anno in prima serata il 24,68% di share a fronte del 15,88% di Canale 5. Il primo canale della Rai quindi nella fascia più pregiata, quella cioè con la platea televisiva più numerosa, è sopra all’ammirglia Mediaset dell’8,8% di share. Rai1 inoltre cresce di un punto nel prime time, mentre Canale 5 scende di un punto rispetto ai primi tre mesi del 2023. E’ ovvio che questo successo della prima rete della tv pubblica (oltre all’evento Sanremo) è dovuto principalmente ai grandi numeri che sta facendo quotidianamente quest’anno l’Affari tuoi di Amadeus, rispetto a quelli che fa Striscia la notizia.

Rai1 poi vince anche la seconda serata ottenendo una media del 20,23% di share, rispetto al 16,54% di Canale 5. Per altro Rai1 cede in questa fascia oraria lo 0,27% di share, con Canale 5 che cresce dello 0,41% rispetto al primo trimestre del 2023.