Il Commissario Ricciardi, esordio oltre il 21% di Share. GF al 15%, Sinner fa volare Rai2 al 10,6%. I dati Auditel del 10 novembre 2025

Il Commissario Ricciardi torna con le migliori intenzioni: il pubblico trasforma l’attesa di questi mesi in consenso e la fiction di Raiuno ottiene il 21,2% di Share. Un successo importante per Viale Mazzini che ritrova uno dei suoi titoli più attesi. Anche le interviste ai protagonisti della serie tv lasciavano intendere che c’era grande voglia di tornare a raccontare le vicende tratte dalla penna di Maurizio De Giovanni.

Mediaset si arrende al successo della rete ammiraglia della Rai e propone il Grande Fratello che guadagna qualche punto rispetto alle scorse settimane, ma non va oltre il 15% di Share. Rai2 totalizza il 10,6% di Share grazie a Jannik Sinner: il tennista diventa un fenomeno televisivo. I suoi impegni sportivi sono sempre molto seguiti e per il secondo canale della Rai determinate percentuali sono un bottino da tenere d’occhio.

Il Commissario Ricciardi parte forte su Raiuno, Grande Fratello staccato di 6 punti

Massimo Giletti, con Lo Stato delle Cose, ottiene il 6,7% di Share. Quarta Repubblica, su Rete4, totalizza il 4,6%. Italia Uno balza in avanti ottenendo il 5,7% di Share con Fast&Furious 6, la passione per i capitoli della saga rimane intatta agli occhi del pubblico. La Torre di Babele raggiunge il 2,8% di Share, La7 continua a valorizzare programmi di approfondimento e analisi nel corso della settimana per portare avanti un’operazione specifica basata sull’ampliamento di un mercato in espansione.

GialappaShow, su Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 4,4% di Share. Little Big Italy, sul Nove, ottiene il 2,1% di Share. Mentre The Accountant – sul Canale 20 – sfiora il 2%. Rai4 sceglie White House Down – Sotto Assedio e conquista l‘1,8% di Share. Poco sotto La battaglia di Hacksaw Ridge, con l’1,6% di Share, su Iris. RaiMovie all’1,8% di Share con Old Henry.

Sinner “scarica” il preserale

Il preserale italiano, invece, stenta nelle percentuali a causa di Jannik Sinner: il suo impegno alle ATP Finals “sgonfia” i programmi dell’access prime time rimodulando gli equilibri. Gerry Scotti e Samira Lui, con La Ruota della Fortuna, arrivano al 23,8% di Share. Affari Tuoi, con Stefano De Martino alla conduzione, non va oltre il 20%. Funziona meglio – in termini di appeal – il traino Vespa che, con Cinque Minuti, ottiene il 18,5% di Share. La sfida tra i giochi più seguiti a livello nazionale si prende una sorta di “pausa forzata” grazie al tennis. La disputa, in termini di ascolti, conosce ben altri standard che torneranno a popolare il palinsesto generalista.