Affari Tuoi, Stefano De Martino si commuove in diretta: la storia di Alessandra

Tra tensione, coraggio e lacrime in diretta, la partita di Alessandra emoziona Stefano De Martino e il pubblico di Affari Tuoi

Il seguitissimo programma dell’access prime di Rai Uno, Affari tuoi, durante la puntata del 24 ottobre ha regalato ai telespettatori un momento particolarmente toccante. Ancora una volta Stefano De Martino ha dimostrato di riuscire ad unire tensione, divertimento ma anche grandi le emozioni, un ingrediente che con questa nuova edizione viene spesso messo in primo piano. L’anteprima del concorrente, una recente novità del format, ha introdotto Alessandra, la protagonista della serata, che ha immediatamente catturato il grande interesse in studio. La concorrente, proveniente dal Veneto, con il pacco numero 20, ha raccontato un pò di sè, facendo sapere che nella vita di tutti i giorni gestisce un negozio di abbigliamento, dedicandosi con passione alla sua famiglia. In studio era accompagnata dal padre, un ex autista di autobus, con cui il legame è profondo e speciale.

Durante la sua partita, Alessandra ha mostrato una bella determinazione, rifiutando alcune offerte e affidandosi al suo istinto. La donna ha parlato apertamente di momenti difficili della sua vita, tra lutti e malattie, senza filtri. Stefano De Martino, con la sua empatia e il tono rassicurante che lo contraddistingue, l’ha sostenuta passo dopo passo, rendendo la partita anche un’occasione per raccontare una storia di lotta e speranza.

Una partita tra emozioni e coraggio

Alessandra ha raccontato i momenti di dolore legati alla perdita della nonna, sopraggiunta proprio mentre viveva l’esperienza del gioco televisivo, e nel corso della scelta dei pacchi si è trovata a decidere tra due estremi: il pacco con 200mila euro e quello con 1 euro. La tensione era alle stelle, ma la sua forza d’animo ha conquistato il pubblico. Nel finale, la concorrente ha condiviso anche il periodo difficile vissuto a causa di una malattia, spiegando come questa esperienza l’abbia messa alla prova, ma anche rafforzata. “Ma ora è finita e ringrazio di essere qui”, ha aggiunto. Tra i suoi desideri c’è l’acquisto dell’appartamento in cui vive, per ritrovare serenità e stabilità.

Il momento clou della serata è arrivato quando Alessandra ha accettato l’offerta del “Dottore”, pari a 70mila euro, con Stefano visibilmente commosso dalla storia della concorrente. “Voglio ringraziarvi per la grandi emozioni che ci state regalando” Ha chiosato il conduttore.

Oltre alla partita di Alessandra, Affari Tuoi continua a essere protagonista nella sfida degli ascolti del prime time. Da una parte Stefano De Martino, dall’altra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5: lo scontro tra i due format rappresenta una delle sfide televisive più seguite del momento. In un’intervista recente, Scotti ha sottolineato la forza della tv leggera e familiare, lodando l’energia del giovane De Martino e riconoscendo come, insieme, entrambi i programmi riescano a raggiungere oltre 11 milioni di spettatori ogni sera.