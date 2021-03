Quella de Luigi Alfredo Ricciardi non è solo un’avventura televisiva, ma anche una saga letteraria. Partiamo da qui per capire se ci possa essere Il Commissario Ricciardi 2, seguito della fortunata serie tv di Raiuno con Lino Guanciale, di cui questa sera, 1° marzo 2021, va in onda il finale della prima stagione.

Maurizio de Giovanni, autore dei libri da cui è tratta la serie, ha scritto in tutto dodici romanzi ambientati nella Napoli degli Anni Trenta e con protagonista il Commissario dotato del potere di percepire le ultime parole delle vittime degli omicidi su cui indaga.

1

Di questi dodici libri, sei sono diventati gli altrettanti episodi della prima stagione: restano, da adattare, “Per mano mia”, “Anime di vetro”, “Serenata senza nome”, “Rondini d’inverno”, “Il purgatorio dell’angelo” ed “Il pianto dell’alba”. A questi, però, vanno aggiunti anche quattro racconti.

Il materiale (che si conclude qui: de Giovanni ha dichiarato di non avere intenzione di proseguire la saga), insomma, c’è per Clemart, la casa di produzione a cui si deve la trasposizione televisiva. E ci sarebbe anche la disponibilità del cast, in primis Guanciale ed Enrico Ianniello: proprio quest’ultimo, interprete del Dr. Modo, intervistato da Tv Mia, ha fatto intendere la possibilità di realizzare nuovi episodi.

D’altra parte, il pubblico ha gradito: 5,7 milioni la media dei primi cinque episodi (23,5% di share), che hanno visto Ricciardi e le sue indagini vince le prime serate del lunedì. Di spazio per Il Commissario Ricciardi 2, insomma, ce ne sarebbe.

Più difficile parlare di quando la seconda stagione potrebbe andare in onda: il set -tra scenografie e costumi- non è particolarmente semplice da allestire, ma soprattutto è Guanciale a dover trovare il momento giusto per tornare a far cadere il ricciolo di Ricciardi sul suo volto. Impegnato sul set di Sopravvissuti, ora l’attore è alle prese con Noi, remake italiano di This Is Us, destinati sempre a Raiuno.