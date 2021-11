Rai 2 trasmette gli ATP Finals da Torino e si adegua al calendario dei match, sacrificando anche i programmi di punta del suo palinsesto di prime time. Di fronte alla possibilità di riavere in campo Matteo Berrettini in prima serata (tanto più dopo il ritiro al primo match), la Rete ha dovuto cedere una delle sue punte di diamante e rinunciare a trasmettere la quarta puntata del reality show, dirottandola però in live streaming su RaiPlay. L’OTT della Rai trasmetterà, infatti, in esclusiva la quarta puntata de Il Collegio questa sera, martedì 16 novembre, dalle 21.30.

Una scelta inevitabile? Da una parte saltare un turno avrebbe comportato lo slittamento della finale de Il Collegio al 21 dicembre, quando su Rai 2 è previsto una strenna di intrattenimento pre-natalizio; il periodo di garanzia termina il 4 dicembre, quindi la finale era già programmata per esserne al di fuori, ma arrivare sotto Natale evidentemente non piace né alla rete né a Rai Pubblicità. Dall’altra parte, RaiPlay è in linea col target, giovanissimo, del programma e da tempo fa da supporto contenuti alla messa in onda lineare: il fatto di dirottare il contenuto di fatto più teen della programmazione televisiva sulla piattoforma OTT ha un suo senso.

Nel frattempo Rai 2 aspetta di sapere se il match delle 21.00 vedrà effettivamente in campo Matteo Berrettini contro Hubert Hurkacz per la terza giornata dei Nitto ATP Finals 2021 o se l’italiano sarà sostituito dal compagno Jannik Sinner. E sarà bene che Rai 2 capisca cosa vuole essere e cosa vuole fare.