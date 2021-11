Tutto pronto per le Atp Finals, il torneo di tennis che mette di fronte i migliori otto giocatori del ranking mondiale, in programma per la prima volta in Italia, sul cemento del Pala Alpitour di Torino.

Una settimana intera, da domenica 14 a domenica 21 novembre, di grande tennis.

La formula del torneo (qui il calendario quotidiano sempre aggiornato) prevede due round robin con quattro giocatori ciascuno. Si giocherà sempre in due sessioni, quella mattutina dove, prima dell’incontro singolare (14:00) ci sarà un match di doppio (alle 11:30), e quella serale (prima il doppio alle 18:30, poi il singolare, dalle 21).

Le partite sono al meglio di tre set, con tie-break sul 6 pari in tutti i set. Sia nel doppio che nel singolo si qualificano per le semifinali in programma sabato 20 novembre i primi due di ogni gruppo. Il primo del gruppo verde sfiderà il secondo del gruppo rosso, mentre il vincitore del gruppo rosso dovrà vedersela col secondo arrivato nel gruppo verde.

La finale è in programma domenica 21 alle 17.00 sempre al PalaAlpitour.

Ecco dove sarà possibile vedere il torneo.

Atp Finals sulla Rai

Un match al giorno in onda in diretta su Rai2 – la Rai detiene i diritti in esclusiva free-to-air per l’Italia – a cominciare dall’esordio del numero uno azzurro, Matteo Berrettini, in campo domenica alle 21.00 contro il tedesco Alexander Zverev, nel gruppo rosso, raccontato da Marco Fiocchetti e Paolo Canè. Domani, lunedì 15, invece, il match prescelto è quello della sessione pomeridiana del gruppo verde, con in campo il numero uno del mondo, Novak Djokovic, opposto, alle 14.00, al norvegese Casper Ruud, con la telecronaca di Nicola Sangiorgio e Paolo Canè.

Atp Finals su Sky

Le ATP Finals saranno trasmesse integralmente su Sky, con Supertennis che invece offrirà la visione di un match al giorno in differita, in seconda serata. Canale di riferimento Sky Sport Tennis (205). Telecronache di Elena Pero e Luca Boschetto, affiancati dalle voci tecniche di Paolo Bertolucci, Paolo Lorenzi, Raffaella Reggi e Laura Golarsa. Inviati a Torino anche Barbara Grassi, Paolo Aghemo e Federica Frola.