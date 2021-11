Gli ascolti tv del martedì, con il film tv Lea su Rai 1 che ottiene 3 milioni di telespettatori, ampiamente sorpassato dalla Juve in Champions League che su Canale 5 ottiene 5 milioni. Terza piazza per Le Iene Show con 1,3 mln, mentre la ‘replica’ della quarta puntata de Il Collegio -già trasmessa in live streaming la scorsa settimana su RaiPlay (dov’era disponibile anche on demand) – ha ottenuto circa 1,2 mln, superando di poco #CartaBianca. Il talk di Rai 3 a propria volta supera di poco DiMartedì, mentre Fuori dal Coro si ferma al di sotto del milione di telespettatori. Molto bene su Real Time lo speciale Matrimonio a Prima Vista Italia… e poi che sfiora i 650mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film tv Lea ha registrato 3.091.000 telespettatori, share 13,83%.

ha registrato 3.091.000 telespettatori, share 13,83%. Su Rai 2 Il Collegio 6 ha registrato nella presentazione 1.125.000, 4,41% e nel programma un netto di 1.173.000 telespettatori, share 5,77%.

ha registrato nella presentazione 1.125.000, 4,41% e nel programma un netto di 1.173.000 telespettatori, share 5,77%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 859.000 telespettatori, share 3,36% e nel programma 1.138.000, 5,64%.

ha registrato nella presentazione 859.000 telespettatori, share 3,36% e nel programma 1.138.000, 5,64%. Su Canale 5 Il match Chelsea – Juventus ha registrato un netto di 5.006.000 telespettatori, share 20,62%.

ha registrato un netto di 5.006.000 telespettatori, share 20,62%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.327.000 telespettatori, share 5,21% e nel programma 1.344.000, 8,28%.

ha registrato nella presentazione 1.327.000 telespettatori, share 5,21% e nel programma 1.344.000, 8,28%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 935.000 telespettatori, share 5,43%.

ha registrato un netto di 935.000 telespettatori, share 5,43%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.034.000 telespettatori, share 4,98%.

ha registrato 1.034.000 telespettatori, share 4,98%. Su Tv8 Game of talents è stato visto da 318.000 telespettatori, share 1,4%.

è stato visto da 318.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Il film Finché giudice non ci separi ha registrato 426.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.894.000 telespettatori, share 19,36%.

ha registrato 4.894.000 telespettatori, share 19,36%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 834.000 telespettatori, share 3,27%.

ha registrato 834.000 telespettatori, share 3,27%. Su Rai 3 Blob 1.193.000, 5,33%. Che Succ3de? 1.366.000, 5,75%. Un posto al sole 1.655.000, 6,56%.

1.193.000, 5,33%. 1.366.000, 5,75%. 1.655.000, 6,56%. Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 4.142.000 telespettatori, share 17,08%.

ha registrato 4.142.000 telespettatori, share 17,08%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.404.000 telespettatori, share 5,64%.

ha registrato 1.404.000 telespettatori, share 5,64%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1122.000 telespettatori, share 4,64% e 865.000, 3,39%.

ha registrato 1122.000 telespettatori, share 4,64% e 865.000, 3,39%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.607.000 telespettatori, share 6,39%.

ha registrato 1.607.000 telespettatori, share 6,39%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 389.000 telespettatori, share 1,6%.

ha registrato 389.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Deal With It ha registrato 485.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.164.000 telespettatori, share 19,47% e nel game un netto di 4.591.000, 23,38%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.164.000 telespettatori, share 19,47% e nel game un netto di 4.591.000, 23,38%. Su Rai 2 NCIS: New Orleans ha registrato un netto di 707.000 telespettatori, share 3,22%.

ha registrato un netto di 707.000 telespettatori, share 3,22%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 2.446.000 telespettatori, share 15,56% e nel game un netto di 3.763.000, 19,74%.

ha registrato nella presentazione 2.446.000 telespettatori, share 15,56% e nel game un netto di 3.763.000, 19,74%. Su Italia 1 CSI ha registrato 622.000 telespettatori, share 2,92%.

ha registrato 622.000 telespettatori, share 2,92%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 874.000 telespettatori, share 3,91%.

ha registrato 874.000 telespettatori, share 3,91%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 218.000 telespettatori, share 1,45% e 286.000, 1,51%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 906.000 telespettatori, share 16,53%. Storie italiane nella prima parte 800.000, 16,21% e nella seconda 927.000, 15,49%. È sempre Mezzogiorno 1.553.000, 14,58%.

ha totalizzato un netto di 906.000 telespettatori, share 16,53%. nella prima parte 800.000, 16,21% e nella seconda 927.000, 15,49%. 1.553.000, 14,58%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 580.000 telespettatori, share 8,77% e nella seconda 882.000, 8,63%.

ha registrato nella prima parte 580.000 telespettatori, share 8,77% e nella seconda 882.000, 8,63%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 497.000, 8,90% e nel segmento Extra 317.000, 6,49%. Elisir nella presentazione 235.000, 4,66% e nel programma 422.000, 6,98%. Dopo il TG Quante Storie 772.000, 6,35%. Le storie di Passato e presente 627.000, 4,54%.

ha registrato 497.000, 8,90% e nel segmento Extra 317.000, 6,49%. nella presentazione 235.000, 4,66% e nel programma 422.000, 6,98%. Dopo il TG 772.000, 6,35%. 627.000, 4,54%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1.021.000, 19,07% e nella seconda 1.037.000, 21,17%. Forum ha registrato 1.437.000 telespettatori, share 18,09%.

nella prima parte 1.021.000, 19,07% e nella seconda 1.037.000, 21,17%. ha registrato 1.437.000 telespettatori, share 18,09%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 139.000 telespettatori, share 2,12%.

ha registrato 139.000 telespettatori, share 2,12%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 192.000 telespettatori, share 3,20%. Dopo il Tg Il Segreto 205.000, 1,85%. La signora in giallo 718.000, 5,29%.

ha ottenuto 192.000 telespettatori, share 3,20%. Dopo il Tg 205.000, 1,85%. 718.000, 5,29%. Su La7 Omnibus ha registrato 175.000 telespettatori, share 3,23%, nel segmento News 117.000, 2,72% e nel Dibattito 183.000, 3,24%. Coffee Break 191.000, 3,88%. L’aria che tira 305.000, 5,03%; L’aria che tira – Oggi 472.000, 4,33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.769.000, 14,10%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.954.000, 18,25%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.986.000, 17,29% e nel programma 2.425.000, 18,34%.

1.769.000, 14,10%. ha registrato 1.954.000, 18,25%. ha registrato nella presentazione 1.986.000, 17,29% e nel programma 2.425.000, 18,34%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 516.000 telespettatori, share 3,94%. Detto Fatto 450.000, 4,15%. Una parola di troppo 387.000, 3,22%.

ha registrato 516.000 telespettatori, share 3,94%. 450.000, 4,15%. 387.000, 3,22%. Su Rai 3 #Maestri 420.000, 3,80%. Aspettando Geo 896.000, 8,39%. Geo ha registrato 1.825.000 telespettatori, share 13,86%.

420.000, 3,80%. 896.000, 8,39%. ha registrato 1.825.000 telespettatori, share 13,86%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.437.000 telespettatori, share 17,34%. Una Vita 2.413.000, 17,83%. Uomini e donne 2.887.000, 24,43% e nel Finale 2.202.000, 20,54%. Amici di Maria De Filippi 1.920.000, 18,01%. GF Vip 1.781.000, 16,96%. Love is in the air 1.779.000, 15,66%. Pomeriggio Cinque 1.824.000, 13,67%.

ha registrato 2.437.000 telespettatori, share 17,34%. 2.413.000, 17,83%. 2.887.000, 24,43% e nel Finale 2.202.000, 20,54%. 1.920.000, 18,01%. 1.781.000, 16,96%. 1.779.000, 15,66%. 1.824.000, 13,67%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 638.000 telespettatori, 4,63%. Due uomini e mezzo un netto di 289.000, 2,30%.

ha registrato 638.000 telespettatori, 4,63%. un netto di 289.000, 2,30%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 681.000 telespettatori, 5,26% di share. Il film Un uomo chiamato Charro un netto di 576.000, 4,52%.

ha registrato un netto di 681.000 telespettatori, 5,26% di share. Il film un netto di 576.000, 4,52%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 323.000, 2,40% e nel programma 324.000 telespettatori, share 2,85%; Tagadoc 156.000, 1,33%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 730.000 telespettatori, share 7,84%.

ha registrato un netto di 730.000 telespettatori, share 7,84%. Su Rai 2 Data Comedy Show ha registrato 327.000 telespettatori, share 4,05%. I lunatici 130.000, 3,16%.

ha registrato 327.000 telespettatori, share 4,05%. 130.000, 3,16%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 433.000 telespettatori, share 5,89%.

ha registrato un netto di 433.000 telespettatori, share 5,89%. Su La7 DiMartedì più ha registrato 344.000 telespettatori, share 4,49%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.220.000, 23,01%; ore 20:00 5.291.000, 23,39%.

3.220.000, 23,01%; 5.291.000, 23,39%. Tg2 ore 13:00 1.749.000, 13,42%; ore 20:30 1.354.000, 5,52%.

1.749.000, 13,42%; 1.354.000, 5,52%. Tg3 ore 14:30 1.707.000, 12,77%; ore 19:00 2.423.000, 13,38%.

1.707.000, 12,77%; 2.423.000, 13,38%. Tg5 ore 13:00 2.731.000, 20,74%; ore 20:00 4.889.000, 21,45%.

2.731.000, 20,74%; 4.889.000, 21,45%. Studio Aperto ore 12:25 1.252.000, 11,54%; ore 18:30 715.000, 4,71%.

1.252.000, 11,54%; 715.000, 4,71%. Tg4 ore 12.00 333.000, 3,93%; ore 18:55 740.000, 4,04%.

333.000, 3,93%; 740.000, 4,04%. Tg La7 ore 13:30 550.000, 3,93%; ore 20:00 1.124.000, 4,91%.

Ascolti Discovery

In prima serata su Real Time lo speciale Matrimonio a Prima Vista Italia… E poi ottiene 644.000 telespettatori per uno share del 2,6%.

Dati AUDITEL™