Chi sono gli studenti de Il Collegio 9: il cast completo e le curiosità

Il collegio 9, dopo il grande successo ottenuto su Raiplay, va in onda anche in prima serata su Raidue con nuovi allievi, i professori di ieri e alcune new entry che hanno già conquistato i favori del pubblico. Immersi nella realtà scolastica degli anni Novanta, al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, un gruppo di ragazzi e ragazze studiano e affrontano varie sfide per provare a portare a casa il diploma di terza media.

Il cast de Il collegio 9 le cui avventure sono commentate da Pierluigi Pardo è formato da ragazzi e ragazze che hanno le idee chiare sul proprio futuro. C’è, infatti, chi sono di laurearsi in medicina per poter diventare chirurgo e chi invece spera di potersi dedicare alla legalità lavorando come avvocato. Non manca, tuttavia, chi non sa ancora cosa farà un domani.

I nomi degli studenti de Il collegio 9: ecco chi sono

Amante della musica ma con una personalità dolce come racconta la madre, Flavio Aversa è uno dei nuovi allievi de Il collegio: ha 15 anni, arriva da Zagarolo ed è un ragazzo sensibile ed emotivo. Cristiana Bizzarri ha 15 anni, è di Valmontone, ha un forte senso delle regole al punto da indossare la divisa da arbitro di pallavolo durante il tempo libero. Sogna un futuro da avvocato, invece, la 17enne Elisa Crotti che arriva da Milano. Non sopporta le ingiustizie e, da studentessa, porta avanti le battaglie essendo anche rappresentante di classe.

Il calcio è la grande passione di Nicolas D’Amico, 16enne che arriva da Brindisi che sogna, in futuro, di poter trascorrere la propria vita sotto il sole di Copacabana. Sandro Cilia, invece, ha 16 anni, arriva da Roma e, secondo la madre, è un maestro nel sviare le proprie responsabilità. Il collegio potrebbe essere, dunque, l’occasione per crescere e maturare. Arriva, invece, da Vasto il 15enne Luca Fiore che ana il basket e sogna di poter trasformare la sua passione in un vero lavoro.

Febe e Mia Martellucci: la prima è creativa e riflessiva e trascorre il tempo a scrivere mentre Mia è razionale e sportiva e più che le parole ama soprattutto i numeri al punto da essersi iscritta al liceo scientifico. Mariama Mbaye ha 16 anni, è di Roma e viene descritta come una ragazza dolce anche se, in alcuni casi, poco sincera. Altruista, sensibile e dotato di un forte senso della giustizia è Benedetto Milazzo che è un 16enne di Formia.

Attratto dal lusso, dalle belle auto e dalla vita mondana, da Castrolibero arriva il 16enne Pierangelo Palazzo mentre Michelle Pedaco sogna di lavorare come avvocato. La 16enne che arriva da Rossano è una ragazza determinata e molto sicura di sé. Non ama le etichette e dà poca importanza all’aspetto estetico a differenza di molti coetanei la 15enne di Terni Romana Petrucci mentre da Lecce arriva il 17enne Raoul Pignataro che partecipa al Collegio per fare pace con la scuola con cui ha sempre avuto un rapporto complicato fatto di tante assenze a differenza di Diego Premtaj che si definisce un secchione e che, come Romana Petrucci, arriva da Lecce.

Ha 15 anni e arriva da Napoli Mariafrancesca Romano che non ama le regole e si sente spesso in competizione con le altre ragazze. Il 15enne palermitano Federico Guglielmo Scalia è un ragazzo d’altri tempo che ama l’opera lirica. Simona Trozzola, cresciuta con la nonna, ha 15 anni ed è di Monza: è una ragazza indipendente ma molto diffidente nei confronti degli altri e non ha mai avuto una relazione sentimentale.

Jacopo Vacca ha 17 anni ed è legatissimo alla Sardegna. Timido e introverso, ama i balli tradizionali e la semplicità e partecipa al collegio per mettersi totalmente alla prova. Arriva da Segrate, invece, la 16enne Azzurra Vincenzi, è considerata una ragazza difficile dagli insegnanti e l’avventura nel docu-reality di Raidue potrebbe aiutarla a fare pace con la scuola.