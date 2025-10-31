Il Collegio 2025, chi sono i nuovi prof: tutte le novità

Il Collegio 2025 ha ufficialmente aperto le porte con la pubblicazione dei primi episodi su Raiplay e l’inizio delle lezioni per i 18 collegiali che si sono tuffati in una realtà scolastica differente da quella a cui sono abituati. La nuova edizione de Il Collegio è ambientata nel 1990, un anno importante per il mondo segnato dalla liberazione di Nelson Mandela ma anche dai Mondiali di calcio che videro l’Italia come Paese ospitante.

Un anno apparentemente molto vicino ma effettivamente lontanissimo per i 18 collegiali che dovranno affrontare lezioni, sfide, relazionarsi tra loro e con gli insegnanti, super esigenti ma anche sempre pronti ad aiutarli.

Nell’edizione 2025, il corpo docenti ritrova i cosiddetti “veterani” ovvero professori che sono diventati delle colonne portanti de Il collegio e nuovi professori, pronti a conquistare non solo la fiducia degli studenti ma anche del pubblico che dovrà abituarsi anche ad una nuova voce narrante. Per la prima volta, infatti, sarà Pierluigi Pardo a raccontare tutto ciò che accadrà al Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso dove è ambientato il docu-reality che Raidue trasmetterà con tutti i nuovi episodi dal 29 dicembre.

Chi sono i nuovi professori de Il collegio 2025

Presente dalla prima edizione, torna il severissimo professor Andrea Maggi, insegnante di italiano ed educazione civica con cui i collegiali imparano non solo ciò che richiede la scuola, ma anche quello che serve per crescere. Dopo una pausa, torna per insegnare storia e geografia il professore Luca Raina che guida i collegiali alla scoperta del passato. Disciplina e rigore è ciò che richiede la professoressa Maria Rosa Petolicchio, insegnante di matematica e scienze.

Si scherza, si sorride e si impara la lingua inglese con il professor David Wayne Callahan che regala alcune delle lezioni più divertenti e istruttive del programma con il suo inconfondibile stile anglosassone. Con Alessandro Carnevale, insegnante di arte, si dà spazio alla creatività e alla fantasia.

Sono tre donne, invece, le new entry del corpo docenti. Si parte da Lucia Bello, insegnante 27enne di educazione fisica, osteopata e chinesiologa che arriva da Mola di Bari. Per lei il movimento è fondamentale per stare bene e aiuta le persone a ritrovare il proprio benessere grazie ad uno studio mirato.

Monica Calcagni è medico chirurgo specializzato in Ginecologia e Ostetricia. La 48enne romana, nella nuova edizione de Il Collegio, insegna educazione sessuale e mira a fornire ai collegiali tutti gli strumenti necessari per essere preparati nella materia. Con quasi 700mila followers è molto attiva su Instagram dove pubblica contenuti relativi alla salute femminile. Inoltre, ha anche pubblicato un libro dal titolo Cose da donne che anche gli uomini dovrebbero sapere.

L’ultima, nuova professoressa de Il collegio 2025 è Giusi Serra, 48enne originaria di Campobasso che insegna musica. Pianista, arrangiatrice jazz e compositrice, ha studiato presso il Conservatorio “Perosi” sotto la guida del M° Piero Niro. Con la sua energia e voglia di sperimentare, punta a far apprendere ai collegiali tutto ciò che serve attraverso la musica. Ama cantare, disegnare e giocare al calcio balilla.