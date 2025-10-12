Tutti gli allievi de Il Collegio: nomi e dettagli

Diciotto ragazzi da tutta Italia saranno catapultati nel 1990 all’ insegna delle regole rigide, dello studio e dell’ amicizia.

Il celebre reality storico di Rai 2 e Rai Play, Il Collegio, torna per la felicità dei fan con nuove sfide, emozioni e nuove storie da raccontare. Questa edizione, precisamente la nona, di cui la prima puntata è prevista tra la fine di dicembre e gli inizi di gennaio, catapulterà diciotto ragazzi provenienti da tutta Italia nel 1990. Per la prima volta, la voce narrante sarà quella di Pierluigi Pardo, pronto a guidare spettatori e protagonisti attraverso regole, curiosità e dinamiche scolastiche d’altri tempi.

La location è il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso, che si trasforma in laboratorio sociale e scuola di vita. Gli allievi di questa edizione, tra adolescenti curiosi e determinati, dovranno adattarsi a un mondo senza smartphone, con metodi di insegnamento rigorosi e punizioni che oggi sembrerebbero anacronistiche. Non mancheranno momenti di amicizia, tensione e scoperta personale, ingredienti che hanno reso il un vero e proprio fenomeno televisivo.

I protagonisti de Il Collegio 9

Come nelle precedenti edizioni, ogni studente porta con sé il proprio carattere, i propri interessi e i sogni per il futuro. Dai più timidi ai più estroversi, dai perfezionisti agli spiriti liberi, la classe di quest’anno promette di essere esplosiva, ricca di personalità, che faranno discutere e appassionare il pubblico già dal primo giorno:

Flavio Aversa, 15 anni, da Zagarolo (RM), frequenta un Istituto Tecnico e ha una grande passione per la musica. Batteria e chitarra sono le sue compagne quotidiane, mentre il metal scandisce la sua vita e il suo stile “total black”.

Cristiana Bizzarri, 15 anni, di Valmontone (RM), è decisa, schietta e generosa. Ama la pallavolo, sogna di diventare chirurgo e non ha paura di dire ciò che pensa, anche in mezzo a discussioni accese tra compagni.

Elisa Crotti, 17 anni, di Locate di Triulzi (MI), è rappresentante di classe e studentessa modello. Perfetta, precisa e con un forte senso della giustizia, aspira a diventare avvocata, mettendo al servizio dei compagni la sua determinazione.

Nicolas D’Amico, 16 anni, di Cisternino (BR), è energico e sempre al centro dell’attenzione. Ama il calcio e sogna una carriera nella Serie A, affrontando la vita con un entusiasmo contagioso.

Sandro Di Cillia, 16 anni, di Roma, è ironico e amante del gossip. Con tre look distinti, non si fa problemi a manipolare in modo innocente professori e compagni, combinando personalità e strategia in egual misura.

Luca Fiore, 15 anni, di Vasto (CH), con origini ucraine, è un appassionato di basket e sogna di diventare un grande giocatore. Introverso e generoso, trova nello sport la sua dimensione ideale.

Mariama Mbaye, 16 anni, metà senegalese e metà calabrese, è riservata e baddy. Ama uscire, guardare la TV e sogna un futuro da hostess, mantenendo la sua calma interiore anche quando le emozioni scoppiano.

Benedetto Milazzo, 16 anni, di Formia (LT), studia al Liceo Linguistico. Sensibile e solare, ha una passione per la danza, esprimendo attraverso essa emozioni e libertà.

Pierangelo Palazzo, 16 anni, di Castrolibero (CS), frequenta il Liceo Scientifico ed è estroverso e vanitoso. Sogna di diventare chirurgo vascolare, ma il suo obiettivo principale è conquistare la simpatia delle ragazze.

Michelle Pedace, 16 anni, di Rossano (CS), è una vera diva. Appassionata di manicure e fashion, sogna di diventare un’avvocatessa determinata e stilosa come Elle Woods.

Romana Petrucci, 15 anni, di Terni, è matura e fragile allo stesso tempo. Ama leggere, scrivere e seguire con passione la Ternana Calcio, con cui condivide momenti di entusiasmo con gli ultrà.

Raoul Pignataro, 17 anni, di Presicce-Acquarica (LE), è introverso ma amante delle moto e della moda. Passionale e impulsivo, condivide la passione per i balli latino-americani con la madre.

Diego Premtaj, 15 anni, di San Donato di Lecce, è un “secchione” gentile e socievole, appassionato di biologia e violino, e sogna di diventare cardiochirurgo.

Mariafrancesca Romano, 15 anni, di Napoli, è ribelle e solare, ama divertirsi e affrontare la vita con spontaneità, pur conservando una determinazione a raggiungere i propri obiettivi.

Federico Guglielmo Scalia, 15 anni, di Palermo, è un ragazzo d’altri tempi, elegante, amante della musica lirica e collezionista di oggetti antichi.

Simona Trozzola, 15 anni, di Lissone (MB), è timida e sensibile, con un forte legame con la nonna. Suona il violino e sogna di aiutare gli altri come psicologa o assistente sociale.

Jacopo Vacca, 17 anni, di Ovodda (NU), è introverso e amante della natura. Appassionato di balli folk e della vita all’aria aperta, porta con sé la tradizione sarda.

Azzurra Vincenzi, 16 anni, di Segrate (MI), vive la vita senza compromessi. Ama dettare le regole, sfidare le convenzioni e affrontare ogni esperienza intensamente, senza mezze misure.