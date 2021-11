Gli ascolti tv del martedì, con l’ultimo appuntamento con Imma Tataranni, una nuova puntata de Il Collegio e i talk politici. La serie di Rai 1 chiude in bellezza, e in maniera non inaspettata, con oltre 5,1 milioni di telespettatori, mentre su Canale 5 il film con Checco Zalone, Quo Vado?, sfiora un netto di 2,4 mln. Terza piazza per Il Collegio, a oltre 1,5 mln, mentre Le Iene Show registra poco più di 1,3 milioni. A seguire DiMartedì a 1,2 mln, mentre #Cartabianca resta sotto il milione e Fuori dal coro a poco più di 700mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 La serie Imma Tataranni – Sostituto Procuratore ha registrato 5.142.000 telespettatori, share 24,35%.

ha registrato 5.142.000 telespettatori, share 24,35%. Su Rai 2 Il Collegio 6 ha registrato 1.533.000 telespettatori, share 7,60%.

ha registrato 1.533.000 telespettatori, share 7,60%. Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 779.000 telespettatori, share 3,24% e nel programma 906.000, 4,55%.

ha registrato nella presentazione 779.000 telespettatori, share 3,24% e nel programma 906.000, 4,55%. Su Canale 5 Il film Quo vado? ha registrato un netto di 2.390.000 telespettatori, share 11,10%.

ha registrato un netto di 2.390.000 telespettatori, share 11,10%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.258.000 telespettatori, share 5,19% e nel programma 1.328.000, 8,48%.

ha registrato nella presentazione 1.258.000 telespettatori, share 5,19% e nel programma 1.328.000, 8,48%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 767.000 telespettatori, share 4,52%.

ha registrato un netto di 767.000 telespettatori, share 4,52%. Su La7 DiMartedì ha registrato 1.148.000 telespettatori, share 5,61%.

ha registrato 1.148.000 telespettatori, share 5,61%. Su Tv8 Game of talents è stato visto da 321.000 telespettatori, share 1,5%.

è stato visto da 321.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Il film Rocky IV ha registrato 257.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.142.000 telespettatori, share 21,47%.

ha registrato 5.142.000 telespettatori, share 21,47%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.051.000 telespettatori, share 4,39%.

ha registrato 1.051.000 telespettatori, share 4,39%. Su Rai 3 Blob 1.142.000, 5,28%. Che Succ3de? 1.325.000, 5,78%. Un posto al sole 1.608.000, 6,71%.

1.142.000, 5,28%. 1.325.000, 5,78%. 1.608.000, 6,71%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.722.000 telespettatori, share 15,50%.

ha registrato 3.722.000 telespettatori, share 15,50%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.143.000 telespettatori, share 4,84%.

ha registrato 1.143.000 telespettatori, share 4,84%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.074.000 telespettatori, share 4,59% e 945.000, 3,95%.

ha registrato 1.074.000 telespettatori, share 4,59% e 945.000, 3,95%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.772.000 telespettatori, share 7,42%.

ha registrato 1.772.000 telespettatori, share 7,42%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 441.000 telespettatori, share 1,9%.

ha registrato 441.000 telespettatori, share 1,9%. Su Nove Deal With It ha registrato 423.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.270.000 telespettatori, share 20,80% e nel game un netto di 4.523.000, 23,86%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.270.000 telespettatori, share 20,80% e nel game un netto di 4.523.000, 23,86%. Su Rai 2 NCIS: New Orleans ha registrato un netto di 755.000 telespettatori, share 3,57%.

ha registrato un netto di 755.000 telespettatori, share 3,57%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 2.343.000 telespettatori, share 15,38% e nel game un netto di 3.622.000, 19,70%.

ha registrato nella presentazione 2.343.000 telespettatori, share 15,38% e nel game un netto di 3.622.000, 19,70%. Su Italia 1 CSI ha registrato 654.000 telespettatori, share 3,20%.

ha registrato 654.000 telespettatori, share 3,20%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 830.000 telespettatori, share 3,86%.

ha registrato 830.000 telespettatori, share 3,86%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 135.000 telespettatori, share 0,94% e 168.000, 0,92%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.022.000 telespettatori, share 18,05%. Storie italiane nella prima parte 997.000, 19,23% e nella seconda 1.086.000, 17,19%. È sempre Mezzogiorno 1.687.000, 15,23%.

ha totalizzato un netto di 1.022.000 telespettatori, share 18,05%. nella prima parte 997.000, 19,23% e nella seconda 1.086.000, 17,19%. 1.687.000, 15,23%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 490.000 telespettatori, share 7,27% e nella seconda 940.000, 9,24%.

ha registrato nella prima parte 490.000 telespettatori, share 7,27% e nella seconda 940.000, 9,24%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 495.000, 8,68% e nel segmento Extra 351.000, 6,72%. Elisir nella presentazione 327.000, 6,19% e nel programma 468.000, 7,28%. Dopo il TG Quante Storie 793.000, 6,23%. Le storie di Passato e presente 657.000, 4,65%.

ha registrato 495.000, 8,68% e nel segmento Extra 351.000, 6,72%. nella presentazione 327.000, 6,19% e nel programma 468.000, 7,28%. Dopo il TG 793.000, 6,23%. 657.000, 4,65%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 1.012.000, 18,13% e nella seconda 961.000, 18,52%. Forum ha registrato 1.493.000 telespettatori, share 17,88%.

nella prima parte 1.012.000, 18,13% e nella seconda 961.000, 18,52%. ha registrato 1.493.000 telespettatori, share 17,88%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 216.000 telespettatori, share 3,09%.

ha registrato 216.000 telespettatori, share 3,09%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 162.000 telespettatori, share 2,56%. Dopo il Tg Il Segreto 236.000, 2,06%. La signora in giallo 669.000, 4,80%.

ha ottenuto 162.000 telespettatori, share 2,56%. Dopo il Tg 236.000, 2,06%. 669.000, 4,80%. Su La7 Omnibus ha registrato 187.000 telespettatori, share 3,44%, nel segmento News 131.000, 3,13% e nel Dibattito 189.000, 3,31%. Coffee Break 186.000, 3,57%. L’aria che tira 314.000, 4,90%; L’aria che tira – Oggi 482.000, 4,26%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.630.000, 12,91%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.900.000, 17,29%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.870.000, 16,34% e nel programma 2.303.000, 17,90%.

1.630.000, 12,91%. ha registrato 1.900.000, 17,29%. ha registrato nella presentazione 1.870.000, 16,34% e nel programma 2.303.000, 17,90%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 566.000 telespettatori, share 4,26%. Detto Fatto 437.000, 3,90%. Una parola di troppo 369.000, 3,14%.

ha registrato 566.000 telespettatori, share 4,26%. 437.000, 3,90%. 369.000, 3,14%. Su Rai 3 #Maestri 431.000, 3,78%. Aspettando Geo 852.000, 7,74%. Geo ha registrato 1.573.000 telespettatori, share 12,21%.

431.000, 3,78%. 852.000, 7,74%. ha registrato 1.573.000 telespettatori, share 12,21%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.717.000 telespettatori, share 19,07%. Una Vita 2.460.000, 18,07%. Uomini e donne 2.864.000, 23,82% e nel Finale 2.244.000, 20,34%. Amici di Maria De Filippi 1.913.000, 17,49%. GF Vip 1.824.000, 17%. Love is in the air 1.637.000, 14,41%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.533.000, 12,98% e nel programma 1.858.000, 14,19%.

ha registrato 2.717.000 telespettatori, share 19,07%. 2.460.000, 18,07%. 2.864.000, 23,82% e nel Finale 2.244.000, 20,34%. 1.913.000, 17,49%. 1.824.000, 17%. 1.637.000, 14,41%. nella presentazione 1.533.000, 12,98% e nel programma 1.858.000, 14,19%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 691.000 telespettatori, 4,97%. Due uomini e mezzo un netto di 273.000, 2,37%.

ha registrato 691.000 telespettatori, 4,97%. un netto di 273.000, 2,37%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 756.000 telespettatori, 5,78% di share. Il film Nevada Smith un netto di 687.000, 5,48%.

ha registrato un netto di 756.000 telespettatori, 5,78% di share. Il film un netto di 687.000, 5,48%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 368.000, 2,71% e nel programma 369.000 telespettatori, share 3,18%; Tagadoc 159.000, 1,38%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 958.000 telespettatori, share 11,60%.

ha registrato un netto di 958.000 telespettatori, share 11,60%. Su Rai 2 Il commissario Lanz ha registrato 384.000 telespettatori, share 5,04%.

ha registrato 384.000 telespettatori, share 5,04%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 431.000 telespettatori, share 5,78%.

ha registrato un netto di 431.000 telespettatori, share 5,78%. Su La7 DiMartedì più ha registrato 395.000 telespettatori, share 5,02%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.254.000, 22,80%; ore 20:00 5.321.000, 24,36%.

3.254.000, 22,80%; 5.321.000, 24,36%. Tg2 ore 13:00 1.831.000, 13,63%; ore 20:30 1.418.000, 6,04%.

1.831.000, 13,63%; 1.418.000, 6,04%. Tg3 ore 14:30 1.770.000, 13,20%; ore 19:00 2.248.000, 12,90%.

1.770.000, 13,20%; 2.248.000, 12,90%. Tg5 ore 13:00 2.999.000, 22,09%; ore 20:00 4.313.000, 19,51%.

2.999.000, 22,09%; 4.313.000, 19,51%. Studio Aperto ore 12:25 1.265.000, 11,25%; ore 18:30 699.000, 4,79%.

1.265.000, 11,25%; 699.000, 4,79%. Tg4 ore 12.00 355.000, 3,99%; ore 18:55 704.000, 3,99%.

355.000, 3,99%; 704.000, 3,99%. Tg La7 ore 13:30 614.000, 4,32%; ore 20:00 1.211.000, 5,49%.

Ascolti Discovery

Su Real Time in prima serata la nuova puntata di Matrimonio a Prima Vista Italia ha ottenuto 500.000 telespettatori, share 2,1%.

Su Nove, nel preserale, il game Cash or Trash – Chi offre di più? ottiene 243.000 telespettatori, share 1,2%

